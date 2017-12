Juez dicta un año de prisión preventiva a Nemi Dib en Pancho Viejo

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-24-20:07:36 Xalapa El ex titular de Sesver, Juan Antonio Nemi, es acusado de diversos delitos, relacionados con la construcción de la Torre Pediátrica en Veracruz Una juez de control del Penal de Pancho Viejo dictó un año de prisión preventiva al ex Secretario de Salud del estado de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, Juan Antonio Nemi Dib, quien es acusado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal al adjudicar directamente un contrato en la construcción de la Torre Pediátrica.



Al término de la audiencia de más de seis horas, la juez de control penal notificó al ex funcionario veracruzano las medidas cautelares.



Nemi Dib justificó su inasistencia a la audiencia fijada en el amparo 785/2017, pactada para el 16 de noviembre, diciendo: “No asistí porque un medio de comunicación dijo que sería detenido, y si no pagué la fianza de un millón de pesos, es porque no tengo el dinero”.



En la causa penal 139/ 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE), acusó que cuando era secretario permitió la adjudicación directa de la obra de la Torre Pediátrica por 186.7 millones de pesos a la empresa Gran Marca Proyectos SA de CV, aun cuando había irregularidades y vicios en la construcción.



Durante la audiencia, el ex funcionario pidió a la Juez de Control no causarle más daño y analizar la medida cautelar. El imputado dijo: “las acusaciones en mi contra son falsas, fabricadas y obedecen a una intencionalidad política”



“He estado 35 años en el servicio público y nunca he sido acusados de delitos patrimoniales, no tengo intención de huir, voy a demostrar mi inocencia “.



Para evitar la medida cautelar de prisión preventiva, la defensa jurídica y el propio Nemi ofrecieron en prenda el pasaporte, propiedades o tarjetas de crédito. Sin embargo, la juez determino la medida cautelar debido a que había un precedente de que el ex funcionario no se presentó a la audiencia marcada para el 16 de noviembre.



Después de más de seis horas, el acusado escuchó la determinación de la juez, y alertó de sus temores sobre la cárcel.



“Me van a matar, he sido extorsionado, me han pedido dinero para venderme la libertad, me van a matar en la cárcel y todos ustedes van ser cómplices”, dijo el funcionario quien debió ser calmados por una de sus hijas, presentes en la audiencia.



Según la FGE, Nemi sería autor intelectual de estos hechos y actúo con dolo al no evitar el contrato que causó un detrimento al Gobierno de Veracruz por 110.9 millones de pesos que fue lo que se le pagó a la empresa por la segunda etapa de la obra que fue suspendida en 2015, y nunca fue concluida.



El detenido fue muy cercano colaborador en el gobierno de Duarte, fungió como director del DIF Estatal, secretario de Salud y Asistencia e integrante del Consejo Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).





CON INFORMACIÓN DE:



http://www.24-horas.mx/2017/12/24/dictan-ano-prision-preventiva-a-juan-antonio-nemi-dib-ex-secretario-salud-javier-duarte/



http://www.proceso.com.mx/516230/jueza-dicta-un-ano-de-prision-preventiva-exsecretario-particular-de-javier-duarte



http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/24/dictan-prision-preventiva-al-ex-secretario-de-salud-de-veracruz-3121.html