Conductor atropella a fémina en San Andrés y termina estrellándose Tweet Este sábado, el conductor de un automóvil particular atropelló y lesionó a una mujer que caminaba sobre una de las calles del Barrio San Pedro de esta ciudad, en su trayectoria terminó estrellándose contra una camioneta mal estacionada San Andrés Tuxtla - 2017-12-23 20:35:35 - Marcelino Pablo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-24-02:36:15 San Andrés Tuxtla Este sábado, el conductor de un automóvil particular atropelló y lesionó a una mujer que caminaba sobre una de las calles del Barrio San Pedro de esta ciudad, en su trayectoria terminó estrellándose contra una camioneta mal estacionada.



El incidente se registró a unos metros del Panteón Municipal, sobre la calle Hernández y Hernández, entre Melchor Ocampo y Vallarta.



Según testigos presenciales de los hechos, la ciudadana Alondra Carvallo Pucheta, de 22 años de edad, caminaba sobre la calle antes citada, cuando de pronto, el conductor de un vehículo Mitsubishi Lancer, color gris y con placas WSC3083, del estado de Tabasco, la arrolló.



Debido al exceso de velocidad con el que se desplazaba, el conductor termino estrellándose contra una camioneta Dodge RAM, de color blanco, con placas de circulación XUO1475 del estado, la cual se encontraba mal estacionada, invadiendo parte de la banqueta.



Tras lo sucedido el responsable del incidente salió de su unidad y aparentemente se ocultó dentro de un domicilio, ya que este presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, indicaron vecinos del lugar.



La mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y fue trasladada a la clínica CEMESA a petición del Serafín Guillen Ortiz Navarrete, quien dijo ser el progenitor del conductor de la unidad y el cual se haría cargo de los gastos médicos y daños.



Se logró saber que el conductor de la unidad responsable, responde al nombre de Luis Guillermo Navarrete, el cual no fue visto en el lugar de los hechos.



Más tarde autoridades de Tránsito y Vialidad, arribaron al lugar y se hicieron cargo de la situación. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario