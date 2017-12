Veloz camioneta terminó volcada en Coatzacoalcos Tweet Volcada sobre su toldo, terminó la camioneta pick up Ford F150 blanca, luego de que su conductor perdió el control de la dirección al desplazarse con velocidad inmoderada sobre la avenida Zaragoza entre Aldama y Galeana en el centro de la ciudad, llevándose a su paso un árbol y la base de concreto de una lámpara Coatzacoalcos - 2017-12-23 19:55:36 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-24-01:56:02 Coatzacoalcos Sobre su toldo terminó la camioneta Ford pick up que se accidentó en la avenida Zaragoza entre Aldama y Galeana Volcada sobre su toldo, terminó la camioneta pick up Ford F150 blanca, luego de que su conductor perdió el control de la dirección al desplazarse con velocidad inmoderada sobre la avenida Zaragoza entre Aldama y Galeana en el centro de la ciudad, llevándose a su paso un árbol y la base de concreto de una lámpara.



Este aparatoso percance se registró minutos antes de las 6 de la mañana, cuando la camioneta Ford 150 blanca de placas XV14758 del estado de Veracruz, transitaba de poniente a oriente con velocidad inmoderada, siendo por ello que el tripulante perdió el control de la dirección y se fue a la izquierda contra el camellón donde se llevó a su paso un árbol y la base de concreto para quedar volcada en plena avenida.



Tras el aparatoso hecho de tránsito terrestre, el conductor de la unidad de retiró de ese sector, donde acudieron policías estatales, intermunicipales y agentes de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, siendo éstos últimos quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, solicitando el auxilio del servicio de grúas para poder retirarla unidad de ese sector, donde se registró esparcimiento de diversos líquidos.



Los daños materiales que dejó este evento, fueron superiores a los 70 mil pesos, siendo prácticamente pérdida total. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

