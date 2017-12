Gracias a los lectores de Coatzacoalcos, Jonás y su familia tendrán una Navidad diferente

Amayrani Abad / Agencia Imagen del Golfo2017-12-24-01:45:44 Coatzacoalcos Jonás vivirá una navidad diferente

El esfuerzo del pequeño Jonás Ramos, de 8 años de edad, quien pese a las carencias económicas dentro de su ceno familiar nunca dejó de luchar para obtener buenas calificaciones, fue recompensando por la ciudadanía al conocer su historia y obsequiarle su uniforme escolar, zapatos, bicicleta y útiles para poder ir a la escuela, lo que llevaba deseando desde hace mucho tiempo.



Luego de que en días pasados el Diario del istmo diera a conocer la historia desoladora del menor y de su familia, debido a las circunstancias económicas que atravesaban, el apoyo se hizo notar de inmediato, llevándoles un poco de felicidad a este humilde hogar.



Ropa, despensa, piñatas, dulces, productos de higiene personal y juguetes fueron den las aportaciones que las personas de buen corazón les hicieron llegar a su domicilio, causándoles una gran sorpresa.



Con una enorme sonrisa en el rostro Jonás agradeció a cada uno de los que hicieron posible este sueño, contento abrió sus regalos mismos que compartió con su hermanito de tres meses de edad.



“Estoy muy feliz me regalaron mi bicicleta para ir a la escuela, comida y cosas para mi hermanito, muchas gracias a todos”, expresó el pequeño.



Con lágrimas en los ojos la señora Mariana Ramos Gómez agradeció junto con su esposo Humberto Juárez el haberle regalado una navidad diferente a sus pequeños hijos.



“No tengo palabras para darles las gracias y saber que aun existe gente buena y deseo que dios les pague y les multiplique su ayuda”, dijo la madre, “muchísimas gracias de verdad, no me esperaba esto, que Dios me los bendiga”, añadió el señor Humberto.





FAMILIAS OLVIDADAS POR LAS AUTORIDADES



Es importante mencionar que, así como Jonás, existen decenas familias de escasos recursos que habitan en la colonia Villas de la Rivera, un lugar en donde las carencias son visibles, la falta de luz y agua potable son las necesidades que aquejan en muchos hogares.



Niños descalzos, mal alimentados, y con severas necesidades es de los panoramas mas desoladores que definen esta colonia marginada den Coatzacoalcos, ubicada cerca de uno de los hoteles, a donde constantemente llegan políticos y funcionarios de elite y autoridades municipales, que solo se dignan a visitarlos cuando andan en campañas políticas.