Recursos conseguidos no siempre se aplican adecuadamente: Lilián Zepahua

A pesar de que algunos recursos se han logrado etiquetar para municipios serranos, en ocasiones no se llegan a aterrizar, reconoció la diputada federal por el distrito 18 de Zongolica, Lillián Zepahua García.



Recordó que en el 2016 hubo un recurso que no se logró ejecutar en los municipios de Tequila y de Soledad Atzompa de cuatro millones y medio de pesos, debido a que no se metió en forma la documentación ante la Secretaría de Hacienda y lamentablemente ya no se pudo recuperar.



Agregó que también en este año se etiquetó para Tequila un recurso para la ampliación de una calle pero que no se alcanzó a ejecutar.



"La labor de una servidora es etiquetar el recurso y el ayuntamiento debe cumplir con todos los requisitos. Yo no formo parte del Cabildo, no soy quien toma la decisión, eso corresponde al ayuntamiento en cómo vayan a decidir invertir el recurso que se baja", expuso.



Zepahua García mencionó que habrá que dar el seguimiento en este caso, ya que al parecer hubo algunas inconformidades pero eso no depende de ella.



Mencionó que como legisladora busca apoyar en los proyectos que puedan beneficiar a los municipios de la mano de los alcaldes, y en este año se etiquetaron recursos para rehabilitar pavimentaciones, viveros para las zonas de cafeticultores, en donde se invirtieron alrededor de un millón 400 mil pesos, entre otros.



Respecto al tema de las carreteras en las zonas serranas, indicó que se está a la espera de que Hacienda dé el aval para que se pueda obtener el recurso.



Agregó que el tema de las vías de comunicación es muy sentido pues son la base para el desarrollo de las comunidades, para que la gente pueda sacar sus productos, trasladarse para su atención en salud, en educación.



"Hemos seguido insistiendo para que estos recursos sean destinados, pero también los ayuntamientos no deben tener adeudos porque así lo marcan las reglas de operación, de lo contrario no les puede llegar el recurso", abundó.