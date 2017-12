Llega nueva ambulancia a clínica de Pemex de Moloacán

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-24-00:08:22 Moloacán Con la llegada de una nueva ambulancia será más fácil el traslado de los pacientes

Con el fin de que los trabajadores petroleros y sus familias cuenten con un buen servicio médico, luego de la presión que hiciera la directiva de la Sección 16 del STPRM, ante la administración de Petróleos Mexicanos, consiguieron que el hospital fuera dotado de una nueva ambulancia.



Durante varios meses los derechohabientes eran trasladados en un vehículo en malas condiciones que no contaba con aire acondicionado y presentaba otros problemas que hacia incomodo al momento en que eran llevados a hospitales del Plan y el General de Minatitlán.



Esta situación había desatado la molestia del gremio, por lo que autoridades del sindicato petrolero se abocaron hacer las gestiones pertinentes para poder contar con un vehículo en buenas condiciones para el servicio de los pacientes. Se trata de una RAM 2500 Promaster totalmente equipada.



Tras este logro, derechohabientes del servicio médico, también esperan que las autoridades hagan las necesarias gestiones para que el hospital sea equipado para que algún paciente pueda ser atendido, sin necesidad de ser trasladado a otros hospitales, ya que ahí, en la mayoría de los casos por no contar con lo necesario únicamente les brindan los primeros auxilios.



Cabe hacer mención que recientemente se realizaron algunas mejoras en el hospital, sin embargo para el gremio petrolero esto aun no es suficiente, ya que por tratarse de un campo petrolero esperan poder contar con servicios médicos de calidad.