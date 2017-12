Fuga de agua lleva una semana en Nanchital; CAEV no la tiende Tweet Cientos de litros de agua potable se han desperdiciado en los últimos días, debido a una fuga que existe en la calle Yucatán, en la colonia Nuestra Señora de Lourdes, situación que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (Caev) no atendido Nanchital - 2017-12-23 18:05:26 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-24-00:06:03 Nanchital Una fuga de agua en una colonia de Nanchital, ha provocado el desperdicio de cientos de litros de agua; pese al reporte, CAEV no atiende. Cientos de litros de agua potable se han desperdiciado en los últimos días, debido a una fuga que existe en la calle Yucatán, en la colonia Nuestra Señora de Lourdes, situación que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (Caev) no atendido.



De acuerdo a lo mencionado por los vecinos del lugar, la problemática lleva una semana, pese haber hecho el reporte ante la citada dependencia, su personal no ha hecho acto de presencia para reparar la línea dañada.



La fuga está ocasionando que el suministro del vital líquido para cientos de familias sea menor, por lo que los habitantes hacen un llamado a la Caev para que acuda a resolver este otro problema que se suma a la larga lista que tiene.



La falta de respuesta parte de la dependencia se supone es debido a que el actual responsable no dispone de recursos para la compra de material, razón por la que tampoco se han atendido los escurridores de aguas negras provocados por drenajes azolvados en distintos puntos de la ciudad.



Habitantes del lugar enfatizaron el llamado a la Comisión del Agua para que resuelva este y otros problemas que además de hacer deficiente el servicio afecta a los ciudadanos.

