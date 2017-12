Toman protesta delegados regionales del PRD en la zona centro

Con miras al trabajo que se realiza para el proceso electoral del 2018, este viernes rindieron protesta los delegados regionales del PRD.



Al respecto, Carlos Cruz Ventura, integrante del Comité Estatal del sol azteca, refirió que se están agendando las renovaciones de las delegaciones perredistas en la entidad y la región no es la excepción.



"Hoy el PRD no es un partido de oposición. El partido tiene un giro porque es un instituto político que cogobierna, tenemos un Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, emanado del partido y estos procedimientos que se inician son con miras a realizar el trabajo político rumbo a las próximas elecciones", abundó.



Cruz Ventura indicó que se trata de tener una estructura fuerte, un buen número de votos y tener un partido sólido.



Consideró que a la fecha se ha renovado ya un 60 por ciento de las delegaciones y se espera que para marzo se tenga la totalidad de la estructura electoral.



Mencionó que a nivel estado se lleva una responsabilidad grande, pues tras nombrarse el Frente por México, integrado por PAN, PRD y MC, deben trabajar para sostener la gubernatura.



"De ese tamaño es la responsabilidad de mis compañeros y en ese sentido se va a caminar, pero no tenemos duda de que el próximo candidato del frente será el gobernador o gobernadora del estado", abundó.



Cruz Ventura recordó que además de la gubernatura, hoy el PRD gobierna en 42 municipios y viene una gran batalla el próximo año con las cinco elecciones, que son para la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales.



Los delegados que rindieron protesta fueron Jorge Esteban Hernández Aguilar, por Orizaba; Víctor Manuel Velazco Malagón, por Río Blanco; Oliverio de la Cruz Martínez, por Nogales; Sandra Bermúdez Ontiveros, por Maltrata, y Obdulia Camarillo por Huiloapan.