Manda Meade a Anaya al tercer sitio en encuestas; Obrador a la cabeza

Luego del destape de José Antonio Meade y su inminente candidatura en el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza por la Presidencia de la República, los resultados en las encuestas cambiaron destacando la caída de Ricardo Anaya Cortés al tercer peldaño.



De acuerdo a la preferencia electoral Andrés Manuel López Obrador tiene el 30% de la intención del voto mientras que Meade Kuribreña reporta 20% y el panista Ricardo Anaya 19%.



Por el punto de diferencia se estaría hablando de un empate técnico.



Por su parte entre los candidatos independientes Margarita Zavala reporta 10% y Jaime Rodríguez Calderon 2 % de la intención de los sufragios para los comicios de 2018.



Parametría, encuesta nacional en vivienda, preguntó a un universo de 800 personas por quién tacharía la boleta si hoy fueran los comicios presidenciales contemplando únicamente a los aspirantes señalados con anterioridad.



El estudio se hizo del 14 al 17 de diciembre con un nivel de confianza estadística de 95 por ciento y un margen de error de 3.5 por ciento.



La unidad de muestreo fueron las secciones electorales reportadas por el INE entre personas mayores de 18 años con credencial para votar.



El método de muestreo fue aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño.



Cabe mencionar que 1 por ciento no contestó y 6 por ciento dijo no saber por quién votar. Mientras que 11 por ciento respondió que no votaría por ninguna de las propuestas.