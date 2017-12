Pemex-Mexichem, otro mal negocio de Lozoya: Nahle

La Diputada Federal Rocio Nahle dijo que a pesar de que la dichosa Alianza de Pemex con Mexichem, fue otro mal negocio del ex director Emilio Lozoya Austin, la empresa privada pretende seguir arrastrando a Pemex en su incursión ahora en el mercado de Sosa y Cloro, con la única finalidad de que la empresa del estado, les siga amortiguando sus millonarias pérdidas.



Y es que este miércoles se dio a conocer que la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) formada de una alianza entre Pemex y Mexichem, para explotar el Cloruro de Vinilo de la planta de Clorados III del Complejo Pajaritos, daba por terminada su relación con Pemex por cuanto hace a la cadena productiva del Cloruro de Vinilo y el Etileno, pero continuará en el mercado de la Sosa y el Cloro, que es un mercado desconocido por Pemex y que la empresa Mexichem domina a la perfección, pues es el principal fabricante de estos productos.



Rocío Nahle dijo que la empresa Mexichem no conforme con acabar con la Planta de Clorados III del Complejo Pajaritos, a la que ya no van a rehabilitar por que se dieron cuenta que les cuesta mucho dinero, ahora quiere arrastrar a Pemex a un mercado desconocido para la Paraestatal como lo es la Sosa y el Cloro, que es un negocio exclusivo de la empresa privada propiedad de la familia Del Valle.



“Lamentablemente en esta aventura comercial de Pemex con Mexichem, una alianza público-privada en la Planta de Clorados III, pierde Pemex y pierde el estado y ahora a Mexichem se les hace fácil, ya no continuar con la reconstrucción de la Planta de Clorados y continuar en la aventura con Pemex pero solamente en la cadena de Sosa-Cloro, cuando ellos saben que el Cloro no tiene mercado en la actualidad y que tendrán que bajar la producción de sosa que era el negocio exclusivo de Mexichem antes de esta alianza que sólo dejó pérdidas para el estado”, dijo la Diputada Federal integrante de la Comisión de Energía y coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión.