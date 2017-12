Confirma TRIFE anulación de elecciones de Sayula

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-21-01:41:46 Sayula de Alemán El Trife confirmó la anulación de las elecciones municipales de Sayula

La sala superior del Tribunal electoral del Poder judicial de la federación (Trife) desechó este mi el recurso de reconsideración presentado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en contra de la sentencia de la sala regional de la misma institución federal, que en octubre pasado anuló la elección de ediles del Ayuntamiento de Sayula, realizado el 4 de junio pasado.



El Trife en la Ciudad de México consideró que, no era sujeto de análisis jurídico la demanda presentada y que pretendía dejar sin efecto la anulación electoral.



El 12 de octubre pasado, la sala regional del Tribunal electoral del Poder judicial de la federación anuló las elecciones al considerar que la revisión de 19 votos nulos no fue realizada con la certeza de equidad y legalidad porque la Presidenta del consejo municipal electoral, Patricia Sánchez Martínez no resguardó debidamente el sobre que las contenía y que fueron trasladados a Xalapa para ser revisadas ante el consejo general del Organismo público local electoral (Ople).



El 10 de junio en Xalapa, el consejo municipal electoral hizo un recuento de votos en esa ciudad porque en Sayula no hubo la seguridad para hacerlo debidamente ante hechos violentos y de protesta que se estaban dando en Sayula de Alemán.



La alianza PAN-PRD, que postuló a Fredy Ayala González, pidió la revocación de la constancia de mayoría que fue otorgada ese día al candidato de la coalición PRI-PVEM, Graciel Antonio Vázquez Ortiz, pero el Tribunal electoral del Estado de Veracruz (TEEV) ratificó el triunfo por una diferencia de seis votos, hacia el segundo mencionado.



Ante esta decisión, los quejosos presentaron la queja ante la sala regional del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, solicitando la anulación de las elecciones, lo cual le fue concedido el 12 de Octubre pasado, por lo que el PVEM decidió presentar el recurso de reconsideración ante la Sala superior, que finalmente confirmó la sentencia federal al desechar el análisis del caso.





HABRÁ CONSEJO MUNICIPAL



Ante esta situación, el Congreso del Estado deberá definir a más tardar el 31 de diciembre, un consejo municipal que gobernará a Sayula de Alemán hasta el mes de Julio en que habrá de darle la toma de protesta al cabildo que resulte electo.





ELECCIONES EL 18 DE MARZO



El congreso del estado ha convocado para el 18 de marzo del 2018, la realización de una elección extraordinaria para Sayula de Alemán. El proceso electoral iniciará en enero y los candidatos tendrán solamente 15 días de campaña.