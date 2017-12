Pedirán a IPAX en escuela tras crimen de Gumaro

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-21-01:36:40 Acayucan Pedirán elementos del IPAX vigile la escuela Rafael M. Aguirre Cinta.

La escuela primaria Rafael M. Aguirre Cinta de Acayucan, lugar donde este 19 de diciembre fue asesinado el reportero Gumaro Pérez Aguilando, suspendió actividades este miércoles que sería el último del calendario escolar.



El presidente de la Sociedad de padres de familia, Raúl Isaac Guzmán Celaya dijo que una vez que se retorne de las vacaciones se convocará a una reunión con los padres de familia, ya que existe mucha preocupación por lo ocurrido.



Expuso que afortunadamente no hubo niños lesionados, pero si mucha crisis nerviosa y preocupación por parte de los padres de familia.



Entre las propuestas que existen al respecto es exigir al gobierno del Estado destine policías privados o del IPAX a la vigilancia del plantel, en forma permanente porque no solo ha sido víctima de los últimos sucesos violentos si no de robos.



Y es que, aunque han pedido la ayuda de la Policía Naval para la seguridad de la escuela, estos no han acudido a darlo como debiera.



La escuela cuenta con aproximadamente medio millar de niños.



Por otro lado, la Fiscalía General del Estado retiró los acordonamientos instalados durante el pasado 19 de diciembre. Actualmente el plantel se encuentra libre, pero al suspender las actividades, ha quedado totalmente cerrado a cualquier acceso.