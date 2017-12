Casi un hecho, la Ley de Ingresos y Presupuesto 2018

Casi es un hecho que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018 será votada y aprobada este jueves, sin embargo dicho proyecto presenta varias lagunas.



Así lo señaló el diputado del PRI y presidente de la comisión de Hacienda del Estado, Carlos Antonio Morales Guevara, quien subrayó que debería existir mayor análisis por parte de los legisladores.



Comentó que llama la atención que de aprobarse el proyecto como se propone, en la Ley de Ingresos habría un 26 por ciento más de recaudación de lo que es el impuesto sobre la nómina, sin embargo no hay claridad en la forma en que se obtendrá el dinero.



En ese sentido recordó que la Legislatura puede aprobar el dictamen hasta el 31 de diciembre, de ahí que podrían hacer un mejor análisis, apuntando que por ello solicitó información al secretario de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini, para despejar dudas.



Reconoció que a pesar de presidir dicha comisión, todavía no tiene la información sobre cómo sería la erogación del presupuesto en cada dependencia y por cada capítulo, pese a que fue la petición que le hicieron al secretario de Finanzas en las reuniones que tuvo con la bancada priísta.



Morales Guevara apuntó que lo mismo ocurre con el catálogo de obras a ejecutar el próximo año y que por Ley el Ejecutivo está obligado a especificar, generando la sensación de un “oscurantismo” en el uso de los recursos.



“Esto sucede con el campo, si bien se habla de un incremento, no sabemos en qué va a ser aplicado; si es en la compra de tractores, si va a haber un programa de apoyo de fertilizantes o de empleo temporal, no lo sabemos, es algo que a nosotros nos gustaría que nos pudieran detallar”.



Asimismo observó que no está claro el gasto que se haría para solventar el déficit de los 6 mil 287 millones de pesos que tiene el Estado, de los cuales 3 mil 600 millones de pesos corresponden a nómina magisterial, no obstante Yunes Linares asegura que en este ejercicio se reducirá a cero.



En cuanto al proceso electoral de 2018, plateó que no existe disposición para que se le aumente la partida presupuestaria al Organismo Público Local Electoral (OPLE), tal y como lo reclaman los consejeros.



Hay que recordar que además de preparar los comicios de gobernador y diputados locales del 1 de julio, el organismo también deberá repetir el 18 de marzo los procesos de los municipios de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y Emiliano Zapata, tras ser anuladas en Tribunales.



Finalmente dijo que aunque el proyecto contempla los denominados los Adeudos Registrados del Ejercicio Fiscal Anterior (ADEFAS) por más de 3 mil millones de pesos, no se detalla qué porcentaje del presupuesto 2017 será pagado con el del 2018.



Advirtió que el PAN, junto con el PRD y diputados aliados en este tema solo requieren de 26 votos para aprobar el presupuesto, sin embargo desde su perspectiva hacerlo "fast track" se mandaría un mal mensaje a los veracruzanos.



Pese a lo anterior planteó que es probable que la bancada del PRI vote a favor del proyecto si este miércoles se resuelven todas las dudas que tienen sobre la erogación de los recursos públicos en 2018, o si se establece en algún transitorio, como ocurrió en 2017, la forma en que se usaría el dinero en cada dependencia.