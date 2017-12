Pago de prestaciones del ISSSTE, hasta enero; trabajadores toman oficinas en Xalapa

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-19:47:47 Xalapa Las prestaciones de los trabajadores del ISSSTE serán cubiertas hasta enero, por un acuerdo entre la autoridad federal y el sindicato, señaló la delegada en Veracruz, Elizabeth Morales

Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) bloquearon la avenida Xalapa este miércoles, lo anterior para exigir el pago de prestaciones de fin de año que debieron ser cubiertas, sin embargo hasta el momento de su manifestación seguían pendientes.



Desde temprana hora, los empleados realizaron un paro de brazos caídos y demandaron a la delegada del ISSSTE, Elízabeth Morales García, el pago de prestaciones como la quincena 24 completa y bonos, vales de despensa, notas buenas y ajuste al salario.



La empleada Montserrat Ticante, señaló que son más de 800 trabajadores entre oficinas centrales y clínicas de San Bruno y la avenida Orizaba los que se ven afectados por el incumplimiento en el pago de prestaciones del contrato colectivo de trabajo.



"No pagaron completa la quincena 24, hay empleados que les llegó un sueldo de 200 pesos de la segunda quincena de diciembre. Nos pagan también notas buenas y no llegó el pago, además de un ajuste al salario".



Comentó que la segunda quincena de diciembre debió pagarse a más tardar este martes debido a la salida de vacaciones de los empleados, lo cual no ocurrió.



Dijo que además temen que otras prestaciones no sean cubiertas, tales como el bono de reyes que deberá ser pagado en los primeros días de enero, debido a que circuló un oficio en donde se advierte sobre la eliminación de este beneficio.



Con respecto a los vales de despensa, detalló que cada trabajador recibe 11 mil pesos y que está prestación debió llegar este miércoles, pero no tienen la certeza de que sea pagado.



"Nos dicen que es un error a nivel nacional, pero esperamos respuesta porque nunca había ocurrido. El temor es que desaparezcan estos beneficios".



Por ello, advirtieron que no liberarán la vialidad hasta que sean resultas sus demandas, pues de lo contrario podrían arreciar la manifestación.





>> PAGO DE PRESTACIONES, HASTA ENERO: MORALES GARCÍA



Pese a la manifestación de sus empleados, la delegada del SSSTE, Elízabeth Morales García, reconoció que varias prestaciones de fin de año serán pagadas hasta el 3 de enero.



Se trata de los conceptos de prima de asistencia, ajuste de calendario y méritos, que debieron pagarse en la segunda quincena de noviembre.



Luego de dos horas de manifestación por parte de los funcionarios y el bloqueo de la avenida Xalapa, la delegada salió de sus oficinas para hacerles saber que no hay posibilidad de pago previo a la fecha antes señalada.



"Fue un acuerdo a nivel nacional entre el sindicato y el ISSSTE, no se puede adelantar el pago", declaró la funcionaria federal.



Por ello, negó que sea una falta de pago de la dependencia, y agregó que por cuanto hace a los vales de despensa se entregarán este jueves, a pesar de que debieron ser entregados este miércoles.



"No es un tema que esté en manos de una servidora, ni en ningún delgado del país, es un tema que se acordó a nivel nacional entre su líder nacional y oficinas centrales del ISSSTE, pero sí se les va a pagar".



Además, lamentó que los trabajadores hayan decidido bloquear la vialidad pues dijo que se afecta a la ciudadanía y no ayuda porque "es un día laboral".



"Es un acuerdo a nivel central, y no hay problema en ese sentido y los vales de despensa están llegando el día de hoy (miércoles) con la posibilidad de dispersarlos el día de mañana".



Morales García acordó con los inconformes enviar un oficio con la firma de los trabajadores para exigir una explicación del acuerdo para retrasar el pago de las prestaciones y la solicitud de que se pague antes de la fecha pactada.



Por ello, tras dos horas de bloqueo de la vialidad los empleados acordaron retirarse y esperar a que este jueves les sean pagados los vales de despensa.