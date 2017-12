Mónica Robles y Ana Irene Muro se retiran de selección de titular del IVM

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-19:57:52 Xalapa

Las consejeras del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Mónica Robles Barajas y Ana Irene Muro Lagunes comunicaron que por decisión propia nos retiramos del proceso de selección de la nueva directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.



Esta decisión se tomó en consecuencia de considerar que no existen condiciones adecuadas de respeto hacia todas las consejeras así como la persistencia de anomalías en el proceso de selección, lo que nos impide avalar la terna que pudiera surgir esta semana.



Queremos dejar en claro que respetamos al resto de las Consejeras que participan en la selección, sin embargo no estamos de acuerdo en la forma en la que se decidió llevar a cabo los procesos de evaluación de perfiles y entrevista de las aspirantes.



Consideramos que estas son parte de las anomalías que vemos en un proceso que en este momento y más que nunca, debió ser cuidado, transparente y equitativo, utilizando instrumentos que dieran certeza de imparcialidad y uniformidad de criterios como base para la elección de la personas que formarían la terna para eventualmente una de ellas ocupar la dirección del Instituto.



El Instituto Veracruzano de las Mujeres debe ser una institución fortalecida y será lamentable que en este momento, en el que se enfrentan dos alertas por Violencia de género y Agravio Comparado, el Grupo de Trabajo no cuente con una representante de éste que avale con su experiencia y conocimientos una postura clara, firme y congruente en favor de la defensa de los derechos humanos de las mujeres veracruzanas.



Reiteramos nuestro compromiso para continuar trabajando a favor de la Vida de las niñas y mujeres de Veracruz.