Sería David Othoniel Beristáin nuevo particular de Yunes Linares Tweet Cabe recordar que este martes quien fuera el secretario particular del mandatario veracruzano, Pedro García Montañez, fue designado por los diputados locales como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Xalapa - 2017-12-20 13:24:52 - Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-19:26:30 Xalapa David Othoniel Beristáin Hernández llegaría a la Secretaría Particular del Gobernador tras el nombramiento de Pedro García como magistrado (Imagen: Facebook) Luego de que la Secretaría Particular del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se quedó sin titular, se dio a conocer que el Secretario Técnico, David Othoniel Beristáin Hernández, podría ser nombrado en breve titular de ese espacio.



Cabe recordar que este martes quien fuera el secretario particular del mandatario veracruzano, Pedro García Montañez, fue designado por los diputados locales como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.



Fuentes extraoficiales mencionan que Beristáin Hernández ha venido trabajando de cerca en la Secretaría Particular, por lo que cuenta con los conocimientos suficientes para ocupar el cargo.



Al asumir el cargo de gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, nombró a David Othoniel Beristáin Hernández como titular de la Secretaría Técnica, cargo que hasta la fecha desempeña en Palacio de Gobierno.



De igual manera se ha desempeñado como secretario auxiliar y de agenda del mandatario veracruzano.



Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana con especialidad en Nuevas Tecnologías de la Información.



Entre otros cargos se desempeñó como secretario técnico en la Policía Ministerial dependiente de la Fiscalía General del estado, y en el Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz como secretario auxiliar del director.



Colaboró antes con Yunes Linares como secretario privado en la dirección del ISSSTE, y el mismo puesto se le asignó en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación federal.

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario