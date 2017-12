Apoyos para café veracruzano no se detendrán por año electoral: Sagarpa

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-19:09:28 Xalapa El delegado de Sagarpa en Veracruz, aseguró que los apoyos al café veracruzano no se detendrán en 2018 pese a ser año electoral (Foto: Internet) El delegado en Veracruz de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Octavio Legarreta Guerrero, afirmó que una vez que el 2018 es año electoral, esto no detendrá la entrega de apoyos, al tiempo de afirmar que se espera que la producción de café para concluir el 2017 será de 950 mil quintales.



En entrevista, el funcionario federal aseguró que esta cifra supera a la que se registró en el 2015 que apenas y alcanzó los 300 mil quintales.



Legarreta Guerrero, recordó que el año pasado se produjeron 850 mil quintales y este año se llegarían a los 950 mil.



En cuanto a la creación de un instituto que sirviera de apoyo para los cafetaleros de Veracruz, indicó que sigue la propuesta, que no se ha concretado, pero que esto no significa que no se esté apoyando a los productores.



“Hoy se estima que la producción pueda andar en 950 mil quintales de menos de 300 mil quintales que había en el 2015”.



Se sigue -dijo- trabajando en el establecimiento del instituto a través del Sistema Café, por lo que están a la espera de que den luz verde para operar a través de ellos, lo que podría llevarse a cabo a más tardar el año próximo.