Condena EU crimen de Gumaro; FGE lo desvincula de actividad periodística

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-18:56:02 Acayucan

En tanto Estados Unidos ha condenado el asesinato del reportero Gumaro Pérez Aguilando ocurrido este martes en la escuela primaria Rafael M. Aguirre Cinta; en Acayucan un grupo especial de la Policía Ministerial del Estado se ha hecho cargo de la investigación del caso.



La Fiscalía General del Estado por su parte ha descartado que el caso sea enviado a la Fiscalía especializada en delitos cometidos contra de periodistas derivado de las declaraciones hechas por la esposa de Gumaro Pérez Aguilando, quien afirmó que ésta ya no laboraba para ningún medio oficialmente y que era empleado del gobierno municipal.



Un grupo de la Policía ministerial del Estado enviado por la Fiscalía General arribó a esta ciudad desde el mismo martes para iniciar las investigaciones correspondientes, asegurando las video grabaciones del sistema de vigilancia con que cuenta la escuela donde ocurrieron los hechos.





SICOSIS TRAS LA MUERTE DE REPORTERO



Tras el asesinato del reportero Gumaro Pérez Aguilando, la sicosis se apoderó de la ciudad durante parte de la tarde del martes y madrugada de este miércoles.



Rumores sobre balaceras y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad, estuvieron dándose causando la movilización de las diversas corporaciones policiacas y militares con presencia en Acayucan.



Se hablaba incluso de que la Policía Ministerial del Estado había detenido a seis personas que portaban armas largas, pero la nota no fue confirmada.



Los sitios donde se aseguraba hubo balaceras fue la colonia Chichihua y La Malinche.





CONDENA ESTADOS UNIDOS HOMICIDIO DE ACAYUCAN



La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, manifestó su indignación por el asesinato del periodista Gumaro Pérez Aguilando, ocurrido en Veracruz este martes.?“Me ofende la muerte de Gumaro Pérez Aguilando de La Voz del Sur en #Veracruz. Cobardes asesinos que lo mataron frente a su hijo en una escuela primaria. Indignada por la pérdida de un valiente periodista más en México. #Justicia para su familia. #LibertadDePrensa #NiUnoMás”, escribió en twitter la representante diplomática.





CONDENA FERNANDO KURI ASESINATO



El diputado local Fernando Kuri Kuri, quien se ha dicho en varias ocasiones amigo de Gumaro Pérez Aguilando, condenó el homicidio de éste mediante un comunicado.



“Exijo a las autoridades estatales el esclarecimiento de tan cobarde hecho, así como reforzar la seguridad en nuestra región” dijo.



*Será sepultado hasta el viernes.

Gumaro Pérez Aguilando será sepultado el viernes a las 15 horas en el panteón municipal ya que se encuentran en espera de algunos familiares suyos que viven en el extranjero.



Su cuerpo fue velado y seguirá siendo velado en el domicilio de su madre, en la calle Independencia de la colonia Morelos de Acayucan.



DESVINCULA FGE A GUMARO DE ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.



El asesinato de Gumaro Pérez Aguilando será atendido como un asunto del fuero común y no por su relación con las actividades periodísticas ya que no las ejercía actualmente, determinó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.



“Como resultado de las primeras diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias contra Comunicadores, se detectó nula actividad periodística de quien se identifica como Gumaro P.A., quien fuera privado de la vida el pasado 19 de diciembre, en Acayucan.



Como la pérdida de cualquier vida, su deceso violento es lamentable y la investigación continuará su curso hasta esclarecer en su totalidad los hechos; no obstante, es preciso aclarar que no existe testimonio alguno de que el hoy finado se dedicaba a ejercer el periodismo.



Lo anterior deriva de que en la actualidad no trabajaba para medio de comunicación alguno, ni como reportero, ni como periodista, ni como fotógrafo, lo cual es confirmado por su cónyuge; así como por los medios El Golfo Pacífico, Diario de Acayucan, Liberal de Coatzacoalcos y Voz del Sur, en los cuales alguna vez colaboró, aunado a que un portal de su autoría fue dado de baja desde hace algunos meses.



Para efectos de robustecer los datos que se integran a la investigación, se invita a cualquier medio de comunicación que cuente con información relativa al suceso o a la actividad que desempeñó en vida el hoy occiso, a que la aporten ante esta representación social.



La Fiscalía General del Estado (FGE) agota todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, incluyendo si su deceso fue obra de la delincuencia organizada” señala el comunicado.