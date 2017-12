Coatzacoalcos, sin patrullas para policías municipales: Nahle

Ningún municipio debe pagar las consecuencias de venganzas políticas ni quedarse sin policías, aseveró la diputada federal Rocío Nahle García ante la suerte que le espera en enero a Coatzacoalcos y otros en la entidad.



Lamentó la postura del ejecutivo estatal respecto a los municipios cuyos representantes no han acudido a reuniones del Grupo de Coordinación Veracruz, pues dijo que los legisladores apoyan mucho a Veracruz en materia de seguridad.



“Las vendetas políticas son para el terreno electoral. Espero que todos los alcaldes de todas las fracciones que van a tomar posesión el 1 de enero trabajen en favor de Veracruz y es lo que debe hacer el gobernador. Las vendetas son para otra cosa y yo espero que recapacite porque es su obligación”, expresó.



Aclaró que los legisladores no se la pasan haciendo discursos y en el caso de los morenistas, han dado resultados para los distritos electorales a los que representan.



“Nosotros etiquetamos más de 9 mil millones de pesos para el Fortaseg. Ese dinero es para la seguridad de los municipios, ese dinero debe bajar a los municipios”, expresó.



“Si él (Yunes Linares) decide separarlos o no atender a un municipio, tiene que enviarle el recurso para que el presidente municipal pueda contratar, pagarle a sus policías, comprar cámaras, armamento, lo que se requiere, porque ese dinero por lo general se quedan los gobernadores con ello para supuestamente administrar una seguridad que hoy vemos cómo está”, indicó Nahle García.



Aclaró que los alcaldes electos no pueden tomar decisiones en la materia porque aún no entran en funciones, pero el gobernador tiene toda la facultad para renovar los convenios de seguridad con ayuntamientos, al igual que los alcaldes y síndicos en funciones.



En tanto, resaltó que por ahora Coatzacoalcos no tiene una sola patrulla de Policía Municipal y por ello el alcalde electo está con un grupo de empresarios y ciudadanos de ese municipio en busca de una salida a la inseguridad y falta de policías.



“Yo espero que en este asunto vayan caminando y se serenen, se serene el gobernador. Los presidentes municipales tendrán que actuar con respeto con el gobernador, siempre y cuando también se dé respeto”, expresó la diputada federal morenista.



Aclaró que actualmente en Coatzacoalcos hay 40 elementos federales pero se necesitan mil 200 para la seguridad.





INCONSTITUCIONALIDAD



Momentos antes de integrarse a una reunión del partido Movimiento de Regeneración Nacional, la diputada federal Rocío Nahle anunció acciones contra la Ley de Seguridad Interior.



“Vamos a presentar un acto de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que aprobó el PRI, el PAN y el Partido Verde, porque fue el PAN el que le dio quórum al PRI y al Partido Verde para que ese día se votara la Ley de Seguridad Interior.



“La estamos ya preparando desde ahorita; se puede presentar desde antes de que esté publicada. Va a ser por la bancada de Morena; sería un Acto de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte”, remarcó la legisladora por Coatzacoalcos.