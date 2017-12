El Chicharito regresa a las canchas, pero Arsenal elimina al West Ham

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-02:41:22 Inglaterra Danny Welbeck celebra el gol del triunfo. (Foto: Getty)

Javier Hernández regresó a la titularidad con el West Ham que este martes cayó con Arsenal por 1-0 en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.



El delantero mexicano reapareció sin pena ni gloria con los Hammers, pues en los 64 minutos que estuvo en el campo no generó un solo disparo a portería.



Pese a que el Arsenal mantuvo la posesión del balón no fue sino hasta el 42’ que abrió el marcador por conducto de Danny Welbeck, quien aprovechó un mal despeje de la zaga para anotar el 1-0.



Para la parte complementaria, los Hammers buscaron un error del rival para igualar los cartones, lo que no sucedió, por lo que el técnico David Moyes sacó del terreno de juego al Chicharito para buscar variantes al frente.



Al final, el marcador ya no se movió y el Arsenal avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga inglesa.













http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/12/19/chicharito-volvio-a-ser-titular-pero-no-evito-eliminacion-del-west-ham