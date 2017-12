Aparatoso accidente en el Puerto Jarocho Tweet La mañana de este martes, se registró un fuerte accidente automovilístico entre un taxi y un vehículo particular en calles del fraccionamiento Reforma, lo que dejó cuantiosos daños materiales Veracruz - 2017-12-19 20:06:51 - Sergio Aldazaba / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-02:07:24 Veracruz La mañana de este martes, se registró un fuerte accidente automovilístico entre un taxi y un vehículo particular en calles del fraccionamiento Reforma, lo que dejó cuantiosos daños materiales.



Fue en la intersección de las calles Chalchihuecan y Mario B. Remes de la citada colonia donde testigos de lo acontecido solicitaron la presencia al 911 de los cuerpos de auxilio a temprana hora.



De acuerdo a quienes presenciaron los hechos, el accidente ocurrió cuando la unidad de alquiler de la marca Nissan tipo Tsuru marcada con el número económico 725 chocó contra el automóvil particular.



Se dijo que el conductor de ese taxi viajaba por Mario B. Remes cuando al llegar a la intersección de Chalchihuecan, impactó en un costado al vehículo de la marca Chevrolet tipo Spark color plata.



Debido al impacto y a la velocidad en la que esta última unidad viajaba, su tripulante perdió el control del volante y terminó por dar una vuelta de prácticamente 180 grados sobre su eje hasta volcar.



Al lugar se trasladaron Técnicos en Urgencias Médicas quienes le brindaron los primeros auxilios a los involucrados, los cuales para su fortuna resultaron únicamente con algunos golpes menores.



Posteriormente un perito de tránsito y vialidad se presentó para tomar conocimiento de lo acontecido, además de realizar las diligencias pertinentes para deslindar responsabilidades correspondientes. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

