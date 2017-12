Fiscal Anticorrupción de Veracruz, en enero de 2018 Tweet Se estableció que por única ocasión el Congreso procederá al nombramiento del Fiscal Anticorrupción dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del decreto avalado por los diputados este martes, por lo que su nombramiento ocurriría en el mes de enero Xalapa - 2017-12-19 19:08:40 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción será designado por el Congreso del Estado en el mes de enero.



Esto luego que por unanimidad, con 46 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó el dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, creando con esto la nueva Fiscalía.



Dentro del proyecto se estableció que por única ocasión el Congreso procederá al nombramiento del Fiscal Anticorrupción dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del decreto avalado por los diputados este martes, por lo que su nombramiento ocurriría en el mes de enero.



Así, la LXIV Legislatura emitirá la convocatoria, que establece que el Fiscal Anticorrupción deberá ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de su designación o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado.



En ambos casos debe ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos y gozar de buena reputación, así como tener cuando menos 35 años de edad cumplidos al día de la designación.



El nuevo fiscal también deberá de contar con título profesional en alguna de las áreas económicas, contables, jurídicas o administrativas y acreditar experiencia profesional de cuando menos cinco años en actividades afines, y poseer preferentemente estudios de posgrado.



Además, durará en su cargo cinco años; y la persona que haya ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal o Presidente Municipal no podrá ser Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durante el año previo al día de su nombramiento.



No obstante, en caso de que después de la votación ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría calificada, se someterá nuevamente a votación los dos aspirantes que hayan obtenido la más alta votación.



Si ninguno obtiene la mayoría calificada la Comisión deberá presentar una segunda terna, en la que podrán participar los aspirantes propuestos en la primera.



Así, la nueva fiscalía será un órgano de la Fiscalía General con autonomía de acción y decisión para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.



Además tendrá como atribuciones la de Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendentes a combatir los delitos en materia de corrupción.



Para cumplir con sus funciones contará con personal operativo, directivo, administrativo y auxiliar necesario para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con los recursos y capacidad con que cuente la Fiscalía General, y también deberá auxiliarse de los servicios periciales y la policía ministerial.



De igual manera, se plantea adecuar y separar las atribuciones de la Visitaduría General, de la Contraloría General y de la Fiscalía General del Estado.



La primera como órgano de inspección, supervisión y evaluación de la Fiscalía General, dotada de atribuciones concernientes al debido cumplimiento de la función sustantiva de este organismo autónomo; y la segunda como órgano interno de control, cuyo titular será nombrado y removido por el Congreso del Estado.

