Inicia en Nanchital el operativo Guadalupe-Reyes Tweet Más de cinco corporaciones de emergencia y de auxilio, trabajaran coordinadamente en el operativo denominado Guadalupe-Reyes, recomendando a los conductores a no conducir bajo los influjos del alcohol y hacer uso del teléfono celular Nanchital - 2017-12-19 19:04:28 - Areliz Sosa / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-01:05:40 Nanchital Más de 5 corporaciones, trabajarán coordinadamente en el operativo denominado Guadalupe-Reyes, que inició este martes en Nanchital. Más de cinco corporaciones de emergencia y de auxilio, trabajaran coordinadamente en el operativo denominado Guadalupe-Reyes, recomendando a los conductores a no conducir bajo los influjos del alcohol y hacer uso del teléfono celular.



La mañana del martes, en el bulevar Lázaro Cárdenas de esta ciudad, encargados de las corporaciones policiacas que trabajaran durante el mes de diciembre y Enero en conjunto con la delegación de tránsito número 41, en el operativo de seguridad Guadalupe- Reyes, dieron el banderazo de arranque.



“Las recomendaciones para los conductores es evitar de conducir en estado de ebriedad, no atender el teléfono celular mientras conduce, respetar los señalamientos de tránsito y evitar llevar a los menores en el asiento delantero, ya que en caso de cualquier percance podrían resultar con lesiones”, comento Freddy Escobar Huervo, delegado de Transito en Nanchital.



Agregando el entrevistado, personal de la Delegación número 41 y de la policía Naval, Fuerza Civil, Cruz Roja, Estatal, protección civil, estarán atendiendo en a la ciudadanía en el módulo de información que permanecerá instalado en la entrada del municipio, finalizo el servidor público. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario