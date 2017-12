En evidencia, división del PAN en el Congreso

Los diputados del PAN en el Congreso del Estado evidenciaron las rencillas internas que existen en la fracción, especialmente contra la diputada local, Cinthya Lobato Calderón.



Y es que en la sesión de este jueves se enfrascaron en una discusión antes de avalar el dictamen que descontará parte del sueldo o dieta a los diputados que no lleguen o lleguen tarde a las sesiones y que no voten cuando menos un tercio de la orden del día.



Incluso algunos panistas se fueron especialmente en contra de Lobato Calderón, a quien acusaron de buscar reflectores subiéndose “al ring” en torno a este tema.



Concretamente los panistas Bingen Rementería del Puerto, María Elisa Manterola Sáinz, presidenta de la Mesa Directiva, y Rodrigo García Escalante se atacaron los unos a los otros.



Esto luego que Lobato Calderón subiera a tribuna a destacar la propuesta que está en comisiones del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, para extender los periodos legislativos, puesto que supone mayor productividad, así como la iniciativa del PRI para sancionar las ausencias.



La panista criticó que las sesiones generalmente inician tarde, lo que generó molestia entre sus compañeros, especialmente de Rementería Molina, quien evidenció que es ella quien regularmente llega tarde a las plenarias.



Recriminó a Lobato Calderón que de 57 listas de asistencia, solo llegó puntual en 14 ocasiones, y "cuando le dio su gana".



“Pero de 57 listas de asistencia, la diputada (Cinthya Lobato) llegó al inicio de la sesión solo en 14, llegó a la hora en que se le dio su gana en 34 sesiones (…), el buen juez por su casa empieza”.



Cabe señalar que el dictamen establece que el dictamen establece que no se les pagará la dieta a quienes falten injustificadamente o lleguen tarde a las sesiones en tres ocasiones, estableciendo para ello una tolerancia de 15 minutos tras iniciada la sesión del pleno.



Además, aunque se admitirá la asistencia del diputado que llegue después de la hora indicada, pasando ese plazo será considerado un retardo.



Rementería Molina agradeció “toda la intención” de Lobato Calderón de apoyar la iniciativa, y le aseguró que esta legislatura es histórica y los números así lo indican, lo que por alusiones la diputada replicó afirmando que se conformaba “con muy poco”.



La diputada aseguró que si ella llega tarde a algunas sesiones o en ocasiones se ausenta del pleno se debe a que sí es conocida por la gente y atiende a los ciudadanos que le piden su ayuda, insistiendo en que es “hasta que se lo ocurre” a Manterola Sainz cuando comienza una sesión.



María Elisa Manterola Sáinz tomó la tribuna y molesta dijo que ni siquiera debería ponerse a discusión la asistencia de los legisladores y castigarlos cuando llegan tarde, pues es su obligación legislar.



La titular del Poder Legislativo antes de decir que no se “subiría al ring” a pelear con su compañera, replicó y reconoció que las sesiones no iniciaban a tiempo.



“No porque a mí no me dé la regalada gana, sino porque a los diputados no les da la regalada gana de llegar a tiempo y hay que esperar que haya quórum”, dijo invitándola a llegar a tiempo.



Finalmente el diputado Rodrigo García Escalante también se sumó a la pelea de sus homólogos panistas, afirmando que no se debía darle reflectores a “alguien que solo quiere llamar la atención”, pidiendo a Manterola Sainz que sometiera a votación el dictamen, que finalmente fue avalado por la mayoría con 41 votos a favor.



El proyecto también contó con la manifestación a favor en tribuna del diputado del grupo mixto, Ernesto Cuevas Hernández, así como del diputado de MORENA, Isaías Pliego Mancilla.



Concretamente reformó los artículos 8 fracción IX; 9 fracciones II; 16 Bis párrafo primero; 31 fracción II; 36 fracción IX; 100 párrafo Segundo, adicionando un párrafo, que será el segundo, a la fracción II del artículo 9, y un artículo 16 Ter, al Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado.