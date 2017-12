Abuelitas elaboran piñatas para recaudar fondos en Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-00:48:27 Coatzacoalcos Como cada año, abuelitas de Caritas de la Parroquia Sagrado Corazón Coatzacoalcos realizan las tradicionales piñatas de 7 picos para recaudar recursos.

Como cada año las abuelitas de Caritas de la Parroquia Sagrado Corazón Coatzacoalcos realizan las tradicionales piñatas de siete picos, para venderlas, recaudar fondos y cubrir algunas necesidades, como alimentos, ropa, calzado y medicamentos.



Sin embargo, más que un trabajo es un apoyo ocupacional donde todos los martes y jueves las personas de la tercera edad se reúnen para crear estas manualidades, escuchar la palabra de Dios, una actividad en la que se sienten útiles y capaces de realizar un trabajo, ya que muchas de ellas no tienen familia, y otras son ignoradas en sus hogares.



“Aquí nosotros tratamos de que se sientan útiles y queridas, porque aquí entre todas nos contamos nuestras cosas, las apapachamos, las mimamos, y les hablamos la palabra de Dios y para eso estamos, para servirle a Dios mediante ellas”, comentó Eustolia cruz Guzmán, hermana voluntaria.



Pese a sus dolencias, poca visibilidad las abuelitas ponen todo su empeño en la elaboración, desde recortar papel de colores, hacer los picos y darle forma a este tradicional objeto que adornan las posadas.



“Me gusta mucho porque me motiva, además escucho la palabra de Dios y eso me fortalece bastante, con lo poco que puedo hacer ayudo, este año me toco hacer las flores y las bolas, ya llevo como cinco años haciendo esto”, dijo doña Isabel Castañeda ventura.



“Yo también tengo mis añitos haciendo esto, ayudando a las hermanas hacer las piñatas y venderlas en este mes, hacemos flores de papel, yo estoy muy feliz porque aquí nos ayudan, yo no puedo caminar uso bastón pero siempre busco la manera de venir, aquí me dan una despensita y nos ayudan mucho”, añadió Alicia Martínez Covín.



Si alguna persona desea contribuir a esta causa puede hacerlo acudiendo a la parroquia ubicada en Cuauhtémoc esquina Riva Palacio, en la colonia Guadalupe Victoria, el costo de las piñatas es de 150 pesos o pueden aportar productos en especies, para las despensas quincenales que se les entrega con ayuda de voluntarios.