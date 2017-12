Profesoras exigen su salario a Sedesol en Coatzacoalcos

Cortesía ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-20-00:42:37 Coatzacoalcos Las profesoras se manifestaron este lunes por la noche en el Parque Independencia de Coatzacoalcos

Profesoras de las estancias infantiles afiliadas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se inconformaron contra el gobierno federal, ya que no les ha pagado el subsidio correspondiente a noviembre y diciembre, situación generalizada en el país.



En una manifestación realizada la noche de este lunes en el Parque Independencia de Coatzacoalcos, las educadoras revelaron que a nivel nacional no liberaron los recursos de dicho programa que apoya a madres y padres trabajadores, siendo 25 estancias infantiles las afectadas en Coatzacoalcos, quienes tienen hasta 40 niños de 1 a 5 años.



Aunque a inicio de diciembre se comunicaron los responsables a nivel nacional y en Veracruz, éstos les indicaron que es la Tesorería de la Federación la que retrasó los pagos, mientras que los funcionarios confirmaron que los recursos ya se liberaron para Veracruz.



“Tenemos entendido que sólo se le pagó a las instancias en San Luis Potosí, hablamos a la delegación de Veracruz y primero nos dijeron que están preocupados por el retraso y ahora ya no nos contestan los teléfonos ni los celulares”, externó una de las afectadas.



La preocupación no es para menos, pues estos pagos debieron hacerse antes del 15 de diciembre, pues al concluir el ejercicio fiscal éstos no serán retroactivos, pues con esto se sostendría la operación de las estancias, pues se pagan salarios, servicios y prestaciones a las asistentes.



De no concretarse el pago enero y febrero resultaría catastrófico para 22 mil padres de familia en el estado en 580 estancias, pues el programa estipula que si los adeudos no se cubrieron en el correspondiente ejercicio fiscal los recursos se pierden, mientras que las operaciones pagos se activan hasta febrero.