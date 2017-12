Sin perfil, propuestas de MAYL para Tribunal Administrativo: abogados

El presidente del Colegio de Abogados del Estado de Veracruz, Vito Lozano Vázquez, señaló que tanto el gobernador como el Congreso del Estado, están avalando la elección de magistrados que no están preparados para el cargo.



Po lo anterior, señaló que presentó una petición al Congreso para que la elección de los togados no ocurra sin que estos realicen un examen o concurso de oposición para constatar que cuentan con los conocimientos para desempeñar el cargo.



Al respecto, aseveró que al menos tres de las cuatro propuestas que presentó el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, para que la Legislatura avale a quienes integrarán el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa carecen del perfil para cumplir con los veracruzanos.



Se trata de las propuestas de Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez; Luisa Samaniego Ramírez; Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y Pedro José María García Montañez, quienes se espera que sean avalados por el Congreso del Estado este martes.



“Resulta ser que en este caso, los cuatro que hoy se nombran, una era juez de lo familiar y le tomaron el juzgado porque no supo ni siquiera hacer un acuerdo de inicio”, criticó, afirmando que otro postulado ni siquiera ha litigado una vez en su vida, aunque sin dar nombres.



Reconoció que la oposición del Colegio es tardía, pero recordó que en el mes de enero de 2018 se contempla el nombramiento de otros 18 magistrados.



Lozano Vázquez se dijo conforme en que el Ejecutivo proponga sus propuestas, no obstante reiteró que a estas se les aplique un examen de oposición.



“No nada más que se contemple el perfil profesional, que se les aplique la prueba para efecto de si conocen o no la materia”, subrayó.



Además, agregó que el Colegio de Abogados espera que el gobernador no presente un número exacto para elegir a los magistrados, es decir que existan más opciones para escoger al mejor perfil por parte del Congreso.



“Y que también abra la convocatoria, la someta a foros y los exámenes se apliquen a todo el mundo, ya que si no la justicia seguirá siendo nula”, consideró.



Recordó que tan solo en el caso del nuevo tribunal se abarcan dos áreas, la cuestión administrativa relacionada con la anticorrupción, así como sistema penal, por lo que se necesitan especialistas.



“¿Cómo es posible que a los cuatro los hagan magistrados anticorrupción si no conocen la materia?, se corre el riesgo de que varios criminales que existan se les ponga en libertad.



“Eso es precisamente lo que está creando la inseguridad pública, ya que los criminales andan en la calle luego de que los libera el Tribunal Superior de Justicia por los recursos de apelación y la falta de capacidad de sus integrantes”.