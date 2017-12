Ceapp lamenta y condena asesinato de Gumaro Pérez

La zona sur sigue siendo un foco rojo para los comunicadores veracruzanos, aseguró la comisionada presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) Ana Laura Pérez Mendoza, luego del homicidio del periodista Gumaro Pérez Aguilando, colaborado del portal La Voz del Sur.



En entrevista vía telefónica, la periodista y columnista mencionó que el secretario Ejecutivo, Jorge Morales, se trasladó a Acayucan para darle el apoyo a la familia del comunicador, en donde colaborarán con los recursos económicos que sean necesarios.



Indicó que Pérez Aguilando no contaba con medidas de seguridad por parte de la CEAPP, ya que nunca dio a conocer que se encontraba amenazado de muerte.



“Había solicitado integrarse al programa preventivo pero en el área de cobertura, no nos habían mencionado de estas amenazas. Nos preocupa mucho porque hemos estado en la zona sur en donde hemos tenido contacto con los compañeros y escuchar sus inquietudes de manera directa y nos preocupa mucho que se esté dando esta situación”.



Este martes el reportero fue asesinado cuando se encontraba dentro de la escuela de su hijo, donde se celebraba una posada.



En lo que va de la actual administración estatal del panista Miguel Ángel Yunes Linares, han sido asesinados cuatro comunicadores; en marzo, Ricardo Monlui, director de El Político y columnista de El Sol de Córdoba, lo asesinaron en un restaurante en el municipio de Yanga.



Edwin Rivera, camarógrafo hondureño asesinado en Acayucan, donde residió los últimos meses luego de llegar huyendo de su país por el homicidio de un compañero de trabajo, esto fue en julio.



En agosto fue asesinado, Cándido Ríos, corresponsal del Diario de Acayucan y Fundador de la Voz de Hueyapan, se encontraba fuera de un establecimiento comercial en el municipio de Juan Díaz Covarrubias cuando sujetos armados a bordo de una camioneta dispararon contra de él y sus acompañantes.



En cuanto al homicidio de Gumaro Pérez, algunos datos indican que fueron dos sujetos quienes ingresaron a la escuela “Aguirre Cinta” y al acercarse al reportero, lo acribillaron, frente a alumnos y padres de familia.



La presidenta de la CEAPP dijo que además de los periodistas, la zona sur también es un riesgo para los ciudadanos, por lo que la exigencia es que ojalá se pueda tener bajo control ese lugar y que se erradiquen a los grupos delictivos.



Para finalizar hizo un llamado a los reporteros de toda la entidad que no echen en saco roto posibles amenazas, denunciarlas a la CEAPP para poder determinar, evaluar cada caso y otorgarles las medidas de seguridad necesaria.



“Que nos tengan la confianza porque nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance pero debemos tener el conocimiento de la situación en particular de cada uno de ellos para ofrecerles la seguridad debida”.