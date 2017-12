Alianza con PES y PT, electoral más no ideológica: Morena

Los Partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena esperan formalizar a la brevedad la coalición electoral Juntos Haremos Historia para participar unidos en Veracruz en 2018.



Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente estatal de Morena, señaló que así como podrán obtener resultados favorables a nivel nacional en la entidad sucederá lo mismo.



“Estamos iniciando las pláticas para concretar la coalición electoral en Veracruz. Estamos convencidos que juntos haremos historia en Veracruz con muchos ciudadanos más pero esta coalición electoral también es el rumbo”.



Aclaró que se trata de una coalición electoral y no ideológica, es decir, cada quien seguirá buscando sus propios ideales.



“Esta coalición es para lograr la paz en el país y en Veracruz, para lograr el desarrollo, la prosperidad y evitar la discriminación. Más que ideológica la coalición es electoral para el bienestar y que todos los veracruzanos y mexicanos estemos tranquilos y serenos. No nos vamos a meter en cuestiones ideológicas porque es una coalición para la libertad”.



Puntualizó que los votos juntos de los tres organismos permitirán ganar no solo la Presidencia de la República sino también la gubernatura de Veracruz, diputaciones y el senado.



Por su parte Ramón Díaz Ávila, comisionado político nacional del PT, explicó que la propuesta de Morena será la que encabece el abanderamiento para la gubernatura, es decir, Cuitláhuac García Jiménez.



Por su parte el diputado federal del Partido Encuentro Social Gonzalo Guízar Valladares, confió en que juntos obtengan resultados importantes.