Peña Nieto debe vetar la Ley de Seguridad: Guízar Valladares

La Ley de Seguridad Interior contempla militarizar al país y atenta contra los derechos humanos, por ello el Presidente de la República debe ejercer sus facultades para vetarla, señaló el diputado federal del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares.



Reconoció la labor que realizan con las actividades de seguridad pública, sin embargo, aclaró que no puede permitirse violaciones a las garantías individuales y darse facultades a la Marina y el Ejército para legalizar su conducta ante la contención del crimen organizado.



“No es una coincidencia que tanto organismos internacionales como la comisión interamericana, como el alto comisionado de la ONU, como nuestro representante nacional de la comisión de los Derechos Humanos estén en contra de esta ley, sí hay un atropello. Todo el respeto a las fuerzas armadas de este país, sin embargo, consideramos que darle facultades a la Marina para legalizar lo que no está funcionando bien, puede caer en más atropellos”.



Insistió que el Ejecutivo federal debe reconsiderar las distintas opiniones y dar marcha atrás a la aprobación que realizó el Congreso de la Unión.



El PES contempla interponer un recurso de inconstitucionalidad, incluso los ciudadanos pueden recurrir a dicha figura legal para echarla abajo.



“Estamos doblando las manos en otorgarle al Ejército y la Marina lo que debe de hacer las fuerzas policiacas de este país, en una democracia quién debe resguardar las seguridad es la policía. Estamos a favor de defender los derechos humanos que es lo más importante”.



Expresó que no puede dejarse de lado a los cuerpos policiacos quienes finalmente tienen la responsabilidad de efectuar labores de seguridad pública.



Finalmente aclaró que la coalición con Morena y Partido del Trabajo no implica cambios de ideología.