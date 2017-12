Anuncian Yunes y Morelli la rehabilitación de la avenida Urano

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-19-15:55:41 Veracruz

Con una inversión de cerca de 200 millones de pesos, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez y el alcalde electo, Humberto Alonso Morelli anunciaron la rehabilitación de la avenida Urano, obra que se realizará con recursos estatales y municipales.



Estimaron que el proceso de reconstrucción tardará un promedio de 8 meses, y arrancará en el primer trimestre del 2018.



De acuerdo a declaraciones de Yunes Márquez, esta obra costó mucho trabajo gestionarla pues Hacienda le tenía bloqueado el recurso, sin embargo no pudo evitar sonreír al ser cuestionado sobre su futuro político, a lo cual respondió que está dejando buena obra, algo que a final de cuentas le costó mucho trabajo, por lo que aseguró que no podrá haber alguien que le reclame que no hizo hasta lo imposible por lograrlo.



“Y del otro futuro político, ya tendrán noticias, yo creo que ya habían comentado es que todavía ni siquiera salen las convocatorias, dejen que salgan las convocatorias y en el momento en que suceda, entonces ya daré un posicionamiento real, se me hace totalmente irresponsable lo que hacen otros en este sentido pues que ya están hablando cuando ni siquiera hay convocatorias, primero déjenme ver si soy elegible”, expresó bromeando con los reporteros que se dieron cita a la rueda convocada por el alcalde, luego de que anunciará el fin de semana que el lunes daría una sorpresa.



Aseguró que estará hasta el día 31 de diciembre atendiendo en el palacio municipal.



“Acaso ya quieren que me vaya”, interrogó entre risas y en tono de broma a los reporteros, quienes soltaron la carcajada ante la ocurrente e inesperada respuesta del munícipe, acto seguido se levantó y posó para las cámaras con gran camaradería al lado de Humberto Morelli, su sucesor.