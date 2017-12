Policías ‘torturaron’ a hombre por confusión en Mina

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-19-01:37:16 Minatitlán

Un hombre fue supuestamente torturado y amedrentado durante varias horas la tarde del fin de semana por elementos policiacos, ya identificados que trataron de culparlo como integrante de la célula criminal, logrando su libertad al no existir prueba alguna de los señalamientos.



Dijo el agraviado que reservamos su identidad por motivos de seguridad, que todo ocurrió la tarde del sábado cuando caminaba sobre calle Arcos del Triunfo, entre Ductos y 16 de Septiembre de la colonia Patria Libre, a la altura de la zona conocida como “Hueso de Oro”, percatándose de la persecución y doble homicidio que momentos antes ocurrió.



Así mismo dijo que, a la vista observó una mujer mal herida, que fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, concluyendo el acordonamiento de seguridad implementado por policías, reconociendo que él junto con otras personas tuvieron el desatino de levantar casquillos percutidos, siendo un elementos de la Policía Estatal que se le acercó y el qué cuestionó el por qué hacía lo anterior.



Al tratar de enmendar el error y devolver la “evidencia” fueron requeridos dos uniformados más, que bajo violencia lo esposaron y subieron al parecer a la patrulla número 22-2737, comenzando la agresión física.



¡Trabajas para el grupo delincuencial, dinos quien es tu jefe!, explica el hombre eran las acusaciones que recibía por parte de los preventivos que hasta su llegada a los separos de la comandancia lo golpearon en repetidas ocasiones en costillas y abdomen.



¡Si se te ocurre decir que te golpeamos, te va cargar la chingada porque nosotros trabajamos para la contra y ya sabemos a dónde vives!, eran las palabras de los guardianes del orden para la víctima tras asegurar que los policías lo despojaron de su cartera y comenzaron a fotografiar sus identificaciones personales, agregado que por la fuerza depositaron una serie de casquillos en la bolsa del short que vestía.



“Ya cuando estuvimos en la comandancia, me llevaron a la parte de atrás por donde están unos baños, allí siguieron pegándome y con una navaja cortaron un pedazo de mi short que me lo metieron a la boca mientras que se burlaban y me escupían la cara”, dijo en entrevista el agraviado.



¡Dinos para quien trabajas porque te vamos a sembrar droga y la navaja y te va llevar la chingada!-decían los elementos-uno de ellos proveniente de Tamaulipas, según lo que argumentaba al ciudadano en medio de la tortura.



Así mismo señaló la fuente que todo lo anterior se originó junto con el jurídico de la base policiaca, pues éste escuchó solo la versión de sus compañeros que se auto nombraron miembros de la delincuencia organizada, los que amenazaron y después extorsionaron a la persona.



“Ya después uno de los policías dijo que en el forcejeo le tiré un celular de la marca Samsung Galaxy-S6 con valor de 13 mil pesos, y que le lesioné un dedo, al final tuve que pagar la cantidad de 8 mil pesos por el celular que nunca tuvo daños materiales y mil 400 pesos de la multa, dinero que se consiguió con amistades pues soy una persona de bien y honrada”, agregó en entrevista con éste medio.



Por todo lo anterior se esperaba la denuncia formal ante la Fiscalía, quedando en evidencia el mal conducir de elementos adscritos a la patrulla 22-2737, de la Policía Estatal, los cuales tienen ya pasados señalamientos por situaciones similares contra de vecinos de la zona.