Reconocen restos de Gerson Quevedo entre los hallados en Colinas de Santa Fe

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-19-00:56:19 Xalapa Los restos de Gerson Quevedo, estudiante de Arquitectura de la UV, fueron hallados en una de las fosas descubiertas en Colinas de Santa Fe, en la zona del Puerto de Veracruz (Foto: Internet)

Los restos de Gerson Quevedo fueron identificados tras ser hallados en una de las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe y en unos días su familia los recibirá.



Sin embargo, acusan que la justicia federal está frenando el proceso en contra de algunos de los presuntos responsables de secuestrarlo y quitarle la vida, además de asesinar posteriormente a su hermano, Alan Enrique, y a quien fuera el cuñado de ambos, Miguel Eliacim Caldelas Morales.



Al respecto, Michel Quevedo Orozco, hermana de Gerson y Alan Enrique, y quien fuera pareja de Caldelas Morales, detalló que cuatro presuntos implicados se encuentran en libertad y por su parte otros tres responsables detenidos por el delito de secuestro no son procesados por delincuencia organizada ante la negativa de la justicia.



“Hace unos días la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trató de meter por segunda ocasión las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y el Juez la rechazó”, señaló en entrevista.



Aunque por fin podrán dar sepultura y velar los restos de su hermano, la joven detalla que además también se busca procesar a los presuntos responsables por el delito de homicidio, tanto de Gerson, Alan Enrique y Miguel.



“Todavía se está trabajando en esa parte, para consignar por homicidio (…), sin embargo el juez Mario de la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz, se resiste a procesarlos como corresponde, a pesar de que secuestraron a mi hermano Gerson y después asesinaron a mi otro hermano y mi novio no acepta que se incurrió en delincuencia organizada”, explicó.



Este lunes se informó que los restos de Quevedo fueron identificados por un equipo de especialistas argentinos tras ser hallados en una de las fosas de Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, en donde el Colectivo Solecito informó que a la fecha se han hallado al menos 280 cuerpos.



Cabe recordar que en marzo de 2014 Gerson Quevedo Orozco, estudiante de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Veracruzana, fue secuestrado en el fraccionamiento Arboledas San Ramón en Medellín de Bravo. Aunque su rescate fue pagado, no volvió a aparecer.



Entonces tenía 19 años y fue plagiado en el municipio de Medellín de Bravo. Pese al pago del rescate por 50 mil pesos, los secuestradores no lo liberaron.



Alan Enrique, entonces de 15 años, jugador de fútbol y su cuñado, Miguel Eliacim, de 25 años, quien también era deportista de alto rendimiento y empresario del transporte, fueron citados por los secuestradores para negociar.



Tras entregar el dinero regresaron a su hogar, siendo contactados posteriormente por un supuesto conocido de Gerson quien dijo conocer el lugar en donde se encontraba y les pidió a los jóvenes que lo acompañaran; no obstante fueron emboscados en carretera y ultimados a balazos.



Michel detalló vía telefónica que la Fiscalía general del estado les notificó, en junio pasado, el hallazgo de perfiles genéticos de Gerson entre restos exhumados en Colinas de Santa Fe.



Después de recibir la noticia la familia buscó el apoyo del equipo de Antropología Forense de Argentina para corroborar la información, quienes informaron a la familia que los restos sí correspondían a Gerson.



Será este miércoles cuando la familia del joven secuestrado y asesinado reciban lo que las autoridades pudieron encontrar en la fosa, después de casi cuatro años de la tragedia acontecida en el fraccionamiento Arboledas San Ramón.



Por los hechos, Jaime Rafael Chinchurreta Callejas ya fue sentenciado por el delito de secuestro, presuntamente por haberse encargado de “poner" a Gerson en la mira de la célula de un grupo delincuencial, que encabezaba Lucina Ramón Quintana, “La Luci”, de 45 años, también detenida.



El tercer detenido es Jesús Castillo Ramón, hijo de “La Luci”, quien supuestamente le ayudaba en los plagios mientras ella era la encargada de gestionar toda la logística, el cobro de rescates y las casas de seguridad para mantenerse alejados de la mirada de autoridades.



Michel agregó que a la fecha se encuentran exiliados de Veracruz pero esperan poder realizar ceremonias religiosas para su hermano en los próximos días, advirtiendo que seguirán exigiendo justicia y el castigo al resto de los responsables.