Buscan recaudar recursos para Asilo de Ancianos en Coatzacoalcos

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-19-00:28:20 Coatzacoalcos El Asilo de Ancianos Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, resguarda 25 abuelitos, seis fueron canalizados por diversas autoridades en situación de calle

La hermana, María del Carmen Cruz Castillo, encargada del “Asilo de Ancianos Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, ubicado en la colonia María de la Piedad, hizo una invitación a la ciudadanía en general a donar diversos artículos que se puedan vender y estén en buen estado, para abastecer un bazar con el que recaudan fondos.



“En esta casa hay necesidades de todo tipo por eso Invitamos a todas las personas que vean en sus casas todo lo que tienen que no necesiten que si no los quieren donar porque tenemos un bazar el cual ahorita está casi vacío, por eso si tienen ropa, zapatos, trastes, o cualquier cosa que tengan en su casa y que estén en buenas condiciones, para venderlo y con eso ayudarnos”, manifestó.



Indicó que dicho puesto es colocado en las mismas inmediaciones del asilo, dos días a la semana, o nuestra familia nos ayuda a vender las cosas en comunidades rurales, y con el recurso obtenido se vuelve abastecer de materia prima el lugar.



Al mismo tiempo solicitó, la aportación de pañales, o ropa abrigadora ya que durante esta temporada de lluvias las personas de la tercera edad son las más vulnerables a padecer enfermedades respiratorias.



“De manera concreta solicitamos guantes para el frío así como calcetas largas, medicamentos para la diabetes o para la hipertensión, y material de curación, pues son cosas que siempre se requieren”, señaló.



Cruz Castillo, reveló que el asilo hasta el momento resguarda a 25 ‘abuelitos’, de los cuales tan sólo seis han sido canalizados por diversas autoridades como la Cruz Roja Mexicana, en situación de calle, y aún puede albergar a 10 personas más.





INSISTEN EN LAS VISITAS



Refirió, que anteriormente las personas que eran llevados al albergue por sus parientes poco a poco iban dejándolos en el abandono, y ante eso han tenido que ‘inculcarles’ el hecho de que no se olviden de sus seres queridos y que acudan a visitarlos de manera constante.



“Siempre se les trata de inculcar a las personas que lleguen con sus parientes porque habido casos en donde vienen las dejan y están con ellas muy pendientes pero poco a poco las terminan dejando, hace un tiempo me toco un caso así pero actualmente tratando de inculcarle a todos que no olviden a sus seres queridos, y que los visiten”, reforzó.



Cabe destacar que durante la visita que se realizó en el asilo el lunes por la mañana, arribo una unidad de servicio público en la que abordaban jóvenes que visitaron a los abuelitos, y les prepararon diversos shows musicales, y también les llevaron víveres.





Ante eso la hermana, dijo que por la época decembrina un promedio de cinco planteles educativos han asistido con la finalidad de hacer pasar un rato ameno a las personas de la tercera edad.





DATOS DEL ASILO



Los horarios de visita, son los mismos durante toda la semana, hay dos uno en el horario matutino de 10:00 a 12:00 horas, y en la tarde de 16:00 a 18:00 horas; y el día más concurrido es el domingo por los familiares.



Por otro lado reforzó, “Esta casa se sostiene de la caridad, siempre hay muchas necesidades, tenemos todo muy justo, un poco precario pero no desconfiamos de que el señor nos abandone y nos deje morir de hambre por eso siempre invitamos a la gente para que compartan con nosotros lo que gusten”.



Dado a eso, proporcionó el número telefónico por si alguien desea apoyar: 2122660, y la ubicación exacta, calle Mariano Abasolo número 1401, esquina con la Avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia antes citada.