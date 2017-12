Tras fuerte golpiza muere adolescente en Soteapan Tweet El estudiante de Telebachillerato José A. S. C., de 15 años de edad, murió en el interior de su domicilio al no resistir las lesiones tras ser golpeado el pasado jueves 14 de diciembre Soteapan - 2017-12-16 20:06:30 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-17-02:07:40 Soteapan El estudiante de 15 años de edad murió en el interior de su domicilio El estudiante de Telebachillerato José A. S. C., de 15 años de edad, murió en el interior de su domicilio al no resistir las lesiones tras ser golpeado el pasado jueves 14 de diciembre.



Fue durante este sábado cuando las autoridades ministeriales fueron notificadas de un deceso en la sierra de Santa Martha, municipio de Soteapan.



Familiares de la víctima manifestaron a las autoridades que el estudiante les reveló que fue golpeado por un hombre de nombre Honorio Ramírez Gutiérrez, en complicidad de otro jovencito, compañero de escuela.



Aunque el jovencito recibió atención médica fue dado de alta, desafortunadamente murió este sábado.



