Durante este año se robaron 75 cabezas de ganado en Agua Dulce: AGL

Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-17-00:52:54 Agua Dulce Durante este 2017 se han hurtado un total de 75 cabezas de ganado

El 2017 fue un “año negro” para los ganaderos, debido que se registraron el robo de 75 cabezas de ganado, lo que genera pérdidas económica para el sector.



El presidente de la Asociación Ganadera local, Mario Espinosa Ríos, explicó que los delitos de abigeo no son denunciados por los afectados, al considerar que en el trámite solo pierden dinero y tiempo, además que no les garantiza la recuperación de sus animales.



Detalló que los trasgresores de la ley operan con mucha impunidad, toda vez que son en los mismos ranchos, donde sacrifican al animal para luego trasladarlos en canal.



Incluso, han podido sustraer hasta 16 reses durante una noche, lo que refleja que utilizan camiones para transportarlos, sin que las autoridades policiacas se percaten de ello, aun cuando existe un esquema de vigilancia.



Espinosa Ríos, destacó que es urgente la aplicación de esquemas de seguridad eficientes, debido que año con año se incrementa éste delito entre el tres al seis por ciento.



Precisó que para muchas familias, que dependen de este sector el robo de una res, puede ser determinante si el negocio quiebra o no, debido pueden ser pocos los vacunos con los que cuenta.