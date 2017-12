Mantendrán alcoholímetro en Xalapa durante fiestas decembrinas

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-16-19:12:25 Xalapa Las autoridades municipales mantendrán los operativos de vigilancia y alcoholimetría en la ciudad de Xalapa, sobre todo en este fin de año (Imagen: Internet)

Las autoridades de tránsito mantendrán la vigilancia y operativos para evitar que las personas conduzcan en estado etílico durante esta temporada decembrina en que hay un aumento en el consumo de alcohol.



El regidor titular de la comisión edilicia de Tránsito y Vialidad, Heriberto Ponce Miguel, apuntó que con el inicio de las tradicionales posadas, la inspección será constante.



Explicó que el total de elementos de tránsito, que son cerca de 70, continuarán trabajando en estas fiestas decembrinas, como parte del operativo Guadalupe – Reyes.



En ese tenor dio a conocer que incluso algunos están trabajando turnos dobles, pues no tendrán vacaciones en estas fechas.



El edil subrayó que no se trata una "cacería de brujas" en contra de los automovilistas, sino de un operativo de prevención de accidentes y seguridad de la población.



“Comienzan las posadas y ellos estarán muy atentos hasta finales de este año, seguirán con operativos comunes en la ciudad de Xalapa, por seguridad hacia los ciudadanos en relación hacia los alcoholímetros", abundó.



Advirtió que en un operativo normal de alcoholimetría llegan a sancionar e incluso se llevan al corralón a un promedio de 30 vehículos por diferentes motivos, incluyendo a quienes manejan en estado de ebriedad, por lo que en estas fechas podrían ser incluso más con multas entre corralón y arrastre de hasta dos mil pesos.



“Se han detectado hombres, se han detectado mujeres que están conduciendo en estado no conveniente, por lo cual si nos permiten hacerles la recomendación de que si salen a divertirse que no conduzcan en un estado etílico y podrán ahorrarse accidentes, problemas y hasta una cuestión económica”, remarcó.