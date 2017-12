Podría CEDH emitir recomendaciones por casos de feminicidio: Namiko

La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, aseveró que aunque hasta el momento no existen quejas por violaciones a los derechos humanos en los casos de feminicidios registrados en la zona del Santuario de las Garzas, podrían proceder si alguien tramitara una queja por la falta de políticas públicas al respecto.



Aseveró que el tema de la seguridad en esa área es una función específica de las instancias de gobierno, por lo que podría proceder una queja que derivara en recomendaciones al respecto.



"Hay obligaciones específicas como tú bien lo señalas, por supuesto que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de queja en ese sentido, nada más que también las quejas se tramitan a partir de la lesión de un derecho de una víctima específica; en ese sentido, por ejemplo, si en alguna investigación de un hecho de feminicidio hay dilación en una carpeta de investigación, las víctimas indirectas podrían acudir a la Comisión para poner una queja", explicó.



De esa forma subrayó que la CEDH está implementando acciones desde dos vías al respecto: una, generando esquemas que favorezcan la creación de políticas públicas preventivas; y otra, capacitando y brindando cursos al funcionariado, de modo que se impacte en la sociedad y en las instituciones.



"Existen una serie de organismos e instituciones que podemos coadyuvar, en el caso particular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de políticas de atención de naturaleza preventiva, difundiendo y capacitando en materia de género, de respeto a todos los derechos humanos y hemos tenido un impacto importante. Lo hacemos en dos vías, a través de los funcionarios públicos y otro en la sociedad".



Matzumoto Benítez refirió que la FGE está obligada a atender todos los casos de feminicidios, pues tiene la facultad de hacer las investigaciones y dar el cauce legal al respecto.



No obstante remarcó que en el organismo a su cargo ya están analizando de manera general la problemática, de modo que sigan generando acciones que impacten al respecto.



"Con respecto a las alertas, nosotros hemos estado participando en todas las reuniones y estamos considerados dentro de las alertas de género, como actores estratégicos para coadyuvar en las acciones que les corresponden a los gobiernos estatales y municipales", dijo.