Rinde Joaquín Caballero su último informe de labores como presidente de Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-16-01:21:29 Coatzacoalcos

Ante más de 200 personas y medios de comunicación, Joaquín Caballero Rosiñol rindió la noche de este viernes su último informe de labores como presidente municipal de Coatzacoalcos.



Al informe acudió el subsecretario de Medio Ambiente, Orlando García Nieto, en representación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, además de la presencia del Víctor Carranza, alcalde electo de Coatzacoalcos.



Ausentes los diputados Rocío Nahle, Gonzalo Guízar y Amado Cruz.



En el evento, el alcalde afirmó que no hubo créditos solicitados y garantizó el pago de aguinaldos a toda la plantilla de trabajadores del ayuntamiento.



Declaró que los 240 millones de pesos que adeuda la administración de Duarte representan el 23% del actual presupuesto del ayuntamiento y que durante la semana que viene dará un informe detallado de la situación financiera que dejará en el municipio.



Reveló que los 50 millones de pesos para la perforación de pozos no fueron enviados por el anterior gobierno estatal y se justifica con que fue el propio municipio el que invirtió y dejó los pozos funcionando.



A la fecha 10 de estos pozos no funcionan y cinco que no existen, de acuerdo a evidencias presentadas por Ciudadanos Organizados en lucha



El desabasto de agua en 2014 y la falta de recursos son los temas repetidos en los últimos tres informes



Inversión de 2.5 MDP en transformadores, subestaciones y cableados para 41 planteles, crearon diez nuevas escuelas.