Luego de 13 días, liberan a mujer plagiada en Jamapa

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-16-00:40:47 Jamapa

Luego de permanecer 13 días privada de su libertad, familiares de la joven agraviada lograron rescatarla con vida de sus captores, con muy poca o casi nula participación de las fuerzas del orden público de la entidad.



La muchacha L.R.D de 35 años de edad fue secuestrada el pasado 2 de diciembre de su domicilio en la localidad de La Matamba, cuando sujetos armados la interceptaron para llevársela por la fuerza.



De acuerdo a familiares de la víctima, interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional, pero luego de un par de días las autoridades ministeriales se olvidaron del caso y nunca les dieron avances.



Cansados de vivir ese infierno, la familia de la médico veterinaria decidieron actuar por cuenta propia y tras indagar dónde se la llevaron, lograron que regresara a casa sana y salva, aunque de sus captores no se tengan pistas.



El pasado 2 de diciembre ella se dirigía desde muy temprano al ejido el Piñonal en el municipio de Jamapa en compañía del señor C. B. E. de 58 años de edad, conocido ganadero de la zona, quien también fue plagiado por las mismas personas armadas.



En su momento se informó que estos maleantes los estaban esperando en las parcelas propiedad del ganadero, donde los interceptaron en varios vehículos y tras encañonarlos, se los llevaron por la fuerza.



Los responsables el día de los hechos, lo llevaron de regreso a su casa en la comunidad de la Matamba y se robaron de la casa, tres pantallas planas, una computadora marca HP y 4 mil 500 pesos en efectivo.



El señor C. B. E., horas después pudo volver a la casa por sus medios, pues dijo que lo habían soltado en la terracería que conduce de La Pasadita hacia el Embudo dentro del municipio de Jamapa.