La Sinfonietta regresa a Xalapa para presentar a virtuoso solista Tweet Xalapa - 2017-12-15 18:10:27 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-16-00:11:20 Xalapa La Sinfonietta Veracruzana presenta este domingo 17 de diciembre a las 18 horas, en el Auditorio IMAC de Xalapa, el Concierto No. 3 de Mozart La Sinfonietta Veracruzana presenta este domingo 17 de diciembre a las 18 horas, en el Auditorio IMAC de Xalapa, el Concierto No. 3 de Mozart, en el que se destaca la participación como solista del joven violinista Emmanuel Quijano, bajo la dirección de Ricardo Martínez.



El programa incluye la Obra Punctus contra Punctum del compositor Alexis Aranda. La entrada es libre.



Sinfonietta Veracruzana es una orquesta que se ha caracterizado por impulsar a las nuevas generaciones de músicos en México, con el fin de promover el desarrollo de jóvenes solistas en el arte de la música. Entre sus filas se encuentran destacados músicos de la Sinfónica de Xalapa, Orquesta Juvenil de Veracruz así como jóvenes talentos que han realizado estudios en el exterior y que regresan a formar parte de sus atriles.



Razón por la cual esta ocasión presenta como solista al virtuoso violinista xalapeño Emmanuel Quijano, quien ha sobresalido entre la nueva generación de músicos por su talento y se ha convertido en una fuerte promesa, inició sus estudios musicales a la edad de 6 años bajo la tutela del maestro Luis Rodrigo García Gama. A los 10 años ingresó a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Ha sido solista de diversas orquestas entre las que destacan la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta de Cámara de Boca del Río y la Orquesta Filarmónica de Querétaro.



La Sinfonietta es fundada en mayo del 2012 por Ricardo Martínez, hace debut con una gira internacional a la ex-Yugoslavia, participó con música de compositores mexicanos en el Festival Internacional de Sarajevo en Bosnia y Herzegovina en colaboración con el International Peace Center. Realizó también conciertos en la ciudad de Tuzla en la Medunarodna Galerija Portreta, así como un concierto para ancianos sobrevivientes de la guerra de Bosnia.



Ricardo Martínez estudió en el Conservatorio Nacional de Música de México, donde se desarrolló en violín y canto. Toma su primera lección de dirección orquestal bajo la guía del aclamado maestro Jorma Panula (Finlandia) y posteriormente continúa su formación en el prestigiado Conservatorio de Praga, en la República Checa. Participante activo en la International Masterclass of Orchestral Conducting en Berlín, Alemania en 2010, siendo el único director latinoamericano.



Ha colaborado con la Muntenia Philharmonic, Berlin Sinfonietta, Orquesta Nacional de la Radio Rumania, Orquesta Nacional de Lituania y la Westsächsisches Sinfonieorchester Leipzig. Ahora sigue su desarrollo bajo la guía del prestigiado director y formador de directores Jorma Panula, quien es su mentor.

