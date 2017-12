Se manifiestan ex obreros de SAS tras informe de alcalde Veracruz Tweet Decenas de extrabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano se manifestaron afuera del Teatro de la Reforma, donde Ramón Poo Gil rindió su cuarto informe de labores como presidente municipal de Veracruz Veracruz - 2017-12-15 09:46:47 - Heladio Castro / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Decenas de extrabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano se manifestaron afuera del Teatro de la Reforma, donde Ramón Poo Gil rindió su cuarto informe de labores como presidente municipal de Veracruz.



Los hombres y mujeres que trabajaron durante años en el SAS lanzaron consignas hacia al munícipe y hacia el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.



La dirigente del SAS, Angélica Navarrete, recordó que ella había augurado lo que pasaría, en relación con las quejas ciudadanas por el servicio que presta el Grupo MAS, y que aumentaría las tarifas como ya pretende hacerlo, según reportes ciudadanos.



Demandó una reunión con el alcalde electo de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, para exponerle la situación de los extrabajadores y pedir que los escuche antes de tomar una decisión sobre el destino de todos ellos.



Resaltó que el tiempo le dio la razón cuando advertía que la situación empeoraría con el Grupo MAS porque el servicio no mejoraría y subirían las tarifas con cualquier argucia, como ya alertan usuarios.



“No les autorizaron aumentar las tarifas pero están recategorizando tarifas en todo Veracruz, en todo Medellín, y eso es más que un aumento, incluso más de 200 por ciento de aumento. Hay casas catalogadas como populares pero tienen más de 200 metros de construcción y la toman ellos como residencial aunque no se consuma el agua”.



