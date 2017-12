Congreso abandona a comunidad LGBTI de Veracruz: Asociación

Los políticos incumplieron con la comunidad LGBTI y la abandonaron en su lucha por la inclusión y por reformas al Código Civil para matrimonios igualitarios e identidad de género, acusó Flippi Morales de Franco, dirigente de Por un Veracruz Sin Discriminación.



Lamentó que en campaña prometan y se comprometan a legislar para diversas causas, incluida la de la comunidad LGBTI, pero una vez en el cargo se olvidan, lo cual exhibe que solamente los utilizan para ganar elecciones.



“La reacción de ellos es no escuchar, no ver, no oír a un sector que nos tienen como minoría pero somos mayoría; somos gente profesional, que pagamos impuestos y como ciudadanos merecemos derechos. El gobernador de Veracruz y todos los que legislan no hacen su trabajo para la mayoría como lo prometen.



“Somos como personas indocumentadas. Yo tuve que viajar a la Ciudad de México, donde me hice mi Identidad de Género, porque esperé mucho tiempo. Hasta la fecha no hemos tenido un resultado positivo por parte de nuestros legisladores, porque no hay tal”, señaló Morales de Franco.



Recordó que en la capital de la república promovió su Identidad de Género. Explicó que allá le dieron un exhorto para entregarlo al Registro Civil Estatal en Xalapa, para que le reserven su acta de nacimiento primogénita y asentar la que tendrá como mujer transexual.



Sin embargo, cuando los interesados acuden en busca de promover su identidad de género encuentran cerrazón, dijo.



Por otra parte anunció que el 3 y 4 de enero de 2018 traerán a un estilista de estrellas como Ninel Conde, Maribel Guardia y Lorena Herrera, quien dará algunos tips en forma gratuita.



Además el viernes 9 de febrero será la coronación de la corte real de la comunidad LGBTI, e un espectáculo en el que participará la actriz Lorena Herrera, en el Salón Ferrocarriles.