Cosecha de muerte en Veracruz: hallan cuerpo de Ashley Malixi en Poza Rica

El cuerpo de la joven Ashley Malixi Miranda Pérez hallado la tarde de este jueves en un camino de terracería en la comunidad de Cerro Grande Escolín, en Papantla.



Tenía 20 años de edad y se encontraba estudiado Derecho, nunca recibió amenazas y era tranquila. Para el Gobierno de Veracruz es una estadística. Para su familia un dolor infinito.



La joven estaba desaparecida desde el pasado 9 de diciembre. Recientemente familiares y amigos de la joven y de la familia realizaron una marcha en el Parque Benito Juárez al Ayuntamiento de Poza Rica. Gritaban: “¿Qué queremos' Justicia”, “Viva se la llevaron, viva la queremos”, “¿Dónde están dónde están nuestros hijos?”, “¿Qué porque los buscamos, porque los amamos?”



De acuerdo a los reportes policiacos este día el cuerpo fue hallado maniatado. Su cuerpo fue trasladado al servicio de periciales de la fiscalía regional donde acudieron los familiares para hacer la identificación del cuerpo.



Los familiares de la joven denunciaron que fue vista por última vez el sábado a las 17:00 horas, en la colonia Tajín, lugar donde se ubica la escuela a la que asistía. Desde ese momento no la volvieron a ver.



Las versiones que le dieron a su madre, Silvia Pérez, es que su hija se encontraba en el salón de clases, pero una llamada telefónica provocó que tomara sus cosas y saliera alterada, sin despedirse de nadie. Un amigo de la joven habló con su mamá para informarle que no la podía localizar y que ya no contestaba las llamadas en su teléfono celular.



El pasado lunes, la madre y los amigos de la jovencita marcharon por las principales calles de Poza Rica, para exigir a las autoridades agilizar las investigaciones porque temían por su vida.



Los familiares estaban acompañados de los integrantes del Colectivo “En búsqueda de María Herrera”.



La tarde del jueves fue reportado el hallazgo por vecinos de la zona. El cuerpo estaba a un costado del camino de terracería que conduce a la comunidad Cerro Grande Escolín. Hacia las 17:00 horas su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en Poza Rica.



