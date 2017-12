Presenta su séptimo libro el jurista Faustino Guerrero

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-15-02:08:49 Coatzacoalcos El Dr. Faustino Guerrero, visito Diario del Istmo, acompañado de catedráticos de la Universidad Ceunico, en donde presentó su libro “Manual Práctico de la Etapa intermedia del Derecho Penal Acusatorio”

El pasado martes ante la presencia de alumnos y académicos de la Universidad Ceunico, el jurista Faustino Guerrero Posada, autor de siete libros, ofreció una conferencia sobre su más reciente obra “Manual Práctico de la Etapa Intermedia del Derecho Penal Acusatorio”, esto como parte de la jornadas académicas que se están llevando a cabo en la institución.



Al término de su conferencia Faustino Guerrero Posadas, acompañado de directivos del Ceunico, visitó las instalaciones de Imagen del Golfo, y en entrevista nos habló de su nuevo proyecto literario.



“Es un libro donde desarrollo prácticamente la etapa intermedia del derecho penal acusatorio, tomando en cuenta que el código nacional nos contempla en su artículo 311, que hay tres etapas y donde pondero criterios de racionalidad para las partes y su intervención en el proceso penal acusatorio, tocando el tema en la fase escrita y oral, donde voy estableciendo las técnicas de litigación”.



Este libro es secuencia de su quinto libro “Manual Práctico de la Etapa de investigación, que al concluirlo ideo hacer el siguiente “Manual Práctico de la Etapa Intermedia, con casos prácticos, sencillos y de la manera más real posible.



“Ahorita está por salir mi octavo libro donde contemplo la tercera etapa del proceso y todo esto surge porque le voy dando secuencia a las etapas de procesos en un mundo practico real”.



Mencionó que muchos abogados en la república que ya están preparados para litigar sobre el sistema penal acusatorio y están interviniendo en procesos, pero que también hay muchos que no le han dado la importancia que merece, tan es así que no tienen participación y muchos pensaron que no entraría en plenitud, en este contexto naturalmente muchos no están preparados y que se podría decir que solo un 35% lo están.





¿PORQUE LOS DELINCUENTES SALEN TAN FÁCILMENTE?



No perdamos de vista que el proceso penal acusatorio tiene por premisa mayor la presunción de inocencia, indicando a ellos es que de cierta manera se presume la inocencia y muchas veces no compete a que los imputados los haya cometido de cierta manera, un papel fundamental es la fiscalía y su trilogía investigadora, es decir la policía, fiscalía y los peritos, ellos son una pieza importantísima en el proceso penal acusatorio, tan es así que si no saben argumentación jurídica y aplicabilidad de la misma, se pueden meter en complicación en la audiencia y esto lleve a dejar libre a los delincuentes”.



En cuanto al caso de Javier Duarte de Ochoa, el jurista externo desconocer la carpeta de investigación y por lo tanto no quiso abundar sobre ese caso. Con respecto a Karime Macías dijo los siguiente “Si son bienes que de cierta manera se incautan y se embargan sin justificar previamente la motivación, como todo ciudadano hay una violación de derechos humanos, si una persona que no se le ha justificado, hecho una carpeta de investigación y no se le ha acreditado más allá, haberle incautado bienes, estaríamos ante una violación gravísima de derechos humanos, como jurista opino, que si hay una violación de derechos humanos y estaríamos hablando de un acto arbitrario de la autoridad con esta persona”, finalizó.