Desquiciante tráfico en el centro de Coatzacoalcos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-15-02:01:59 Coatzacoalcos Hacienda del Estado, en su padrón de propietarios reporta alrededor de 90 mil vehículos circulando en la ciudad

Automovilistas que circulan por las principales calles del centro de la ciudad manifestaron su molestia por el terrible caos vial que se origina, y hacen la observación de los pocos elementos de Tránsito que se ven dirigiendo la vialidad y circulación de los carros.



En Coatzacoalcos, según las cifras de hacienda, hay 90 mil contribuyentes quienes son propietarios de diferentes vehículos que están circulando, el transporte urbano cuenta con 700 unidades y el gremio de taxistas aproximadamente es de 7 mil unidades; elementos de tránsito, quienes fueron entrevistados por Imagen del Golfo, dijeron que son 12 los que en la actualidad están trabajando en la vialidad de la ciudad.



El delegado de Tránsito, Jesús Moreno, mencionó que son 36 elementos activos, más tres que cuentan con una incapacidad.



En un recorrido por las principales calles de Malpica, Juárez, Zaragoza, Hidalgo, Independencia, Avenida Universidad, Malecón a la altura de Playa Sol y poniente de la ciudad, Imagen del Golfo pudo constatar que son muy pocos los elementos que se encuentran trabajando y dirigiendo la circulación en comparación a la carga vehicular que existe dentro de la ciudad.



Comerciantes de la tercera cuadra de Malpica hacen un fuerte llamado al delegado de Tránsito, Jesús Moreno Delgado, para que ponga orden y se faje bien los pantalones con los urbaneros, quienes se adueñaron de las calles, provocando a todas horas el caos vial.



“Estamos ‘hasta la madre’, tenemos años con este problema, delegados entran, salen y no hacen nada, estos señores se mochan en Tránsito y no pasa nada, estos cabrones han tomado la calle como su parqueadero, entorpecen terriblemente la vialidad, esto es todo el día y se agudiza mucho más en la tarde-noche, el ruido es ensordecedor y Tránsito brilla por su ausencia, toda la ciudad es terrible, los embotellamiento que se hacen, aquí los clientes ni se quieren parar, solamente que traigan mucha necesidad”, dijo un veterinario.



Un taxista comentó: “Yo procuro mejor no circular en el Centro, llegar al mercado grande está canijo en estos momentos, el doble estacionamiento de las principales calles, los carros grandes estacionados, vendedores ambulantes ocupando espacio fuera de la acera, provocan la lenta la circulación y se pierde mucho tiempo en entrar y salir, prefiero ir hacia las colonias y el poniente”.