Acusan mano negra de Rogelio Franco contra Morena en Emiliano Zapata

A través del Congreso del Estado y del Congreso de la Unión Morena buscará realizar un juicio político en contra de los magistrados de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Acusaron que el secretario de Gobierno, Rogelio Franco, está “moviendo los hilos” para beneficiarse de este asunto.





Así lo afirmó en conferencia de prensa en el Congreso del Estado la representante Morena ante el OPLE, Leslie Mónica Garibo Puga.



Acompañada de la diputada local, Tanya Carola Viveros Cházaro, criticó la resolución de la Sala Superior validando la anulación de la elección en el municipio de Emiliano Zapata, argumentando que se violaron los principios de equidad y certeza.



Aseveró que su partido demostró que no se violaron los principios de Congruencia, de exhaustividad, debida fundamentación y motivación, como tampoco existieron los elementos que retomaron para determinar la anulación de la elección.



“Lamentamos que la Sala haya emitido este fallo, llegaremos con el Congreso local y Federal a hacer juicio político por esta falta de ética al resolver dicha anulación”, subrayó.



Por su parte, la legisladora recordó que este jueves se enlistó en la orden del día el dictamen que mandaba la elección extraordinaria en dicho municipio, cuando la Sala Superior ni siquiera había determinado en ese sentido.



“Ahí hay intereses grandes que se están moviendo; hoy le arrebataron el triunfo a los ciudadanos no a MORENA”, consideró.



Expuso que la elección se anuló debido a un problema interno en el PRD que no definió a tiempo a sus candidatos.



Aseveró que el secretario de Gobierno, Rogelio Franco, está “moviendo los hilos” para beneficiarse de este asunto, perjudicando directamente a los habitantes.