Comerciantes reportan bajas ventas en Nanchital

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-15-00:44:15 Nanchital En los quince días transcurridos del mes decembrino las ventas para los comerciantes fueron mínimas

Tras haber transcurrido la mitad del último mes del año, en el que los comerciantes esperaban mejores ventas debido al pago de aguinaldos, estos no han alcanzado las esperadas, viviendo una situación similar que la del año pasado.



Señalaron que con el pago de aguinaldo principalmente de los trabajadores petroleros activos y jubilados, esperaban que sus productos se comercializaran en mayor cantidad, sin embargo a quince días transcurridos del mes decembrino esto no se ha dado.



Comerciantes ubicados a las afueras del mercado Antonio J. Bermúdez, quienes pusieron al alcance de los consumidores series luces, esferas y demás artículos necesarios para adornar las viviendas; dijeron que en los días restantes del mes, las ventas serán menores, ya que las personas se enfocarán a comprar lo necesario para la realización de sus cenas de noche buena y año nuevo.



“Ya se fueron los primeros quince días, las ventas no mejoraron, y no creo que mejoren en los días restantes del mes, la gente ya no seguirá comprando adornos, buscarán otros productos para sus cenas”, dijo un comerciante.



Los locatarios dijeron que las ventas de este año en comparación con el pasado fueron menores, ya que el 2017 estuvo marcado por el desempleo e inseguridad, principales factores que golpearon fuertemente al comercio, provocando el desplome de las ventas.



“Fue un año difícil, se esperaba que hubiera buenas ventas, pero como es sabido ha sido un año difícil, por eso la gente no gasta tanto, se moderan comprando lo necesario, ya que no quieren iniciar el año con más deudas”, explicó.



Los vendedores dijeron que otro factor que provoco bajas ventas para ellos, es que muchas personas prefieren acudir a otras ciudades para realizar sus compras, lo cual afecta al comercio local, ocasionando que algunos cierren sus puertas.