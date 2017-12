Saquean Cbtis de Minatitlán; se llevan más de $400 mil en equipo

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-14-22:46:31 Minatitlán El Cbtis 213 de Minatitlán, se suma a la lista de planteles visitados por ladrones en los últimos días del 2017; se llevaron $400 mil en equipos en equipos.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis 213), localizado en el ejido Tacoteno, se suma a la lista de planteles educativos visitadas por los ladrones en los últimos días de este 2017.



Trasciende que, se han robado poco más de 400 mil pesos en equipos, aunque existe evidencias no se ha procedido en contra de los malhechores.



Se sabe que el saqueo se registró hace apenas unos días en esa escuela de donde fueron hurtados equipos de cómputos, cables, y demás material del instituto, además de ocasionar destrozos en la institución.



A pesar de haber interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, en donde se abrió una carpeta de investigación, con las pruebas contundentes de quienes realizaron este latrocinio al bachillerato, hasta el momento no hay avance en la investigación.



Esta ola delictiva que se ha desatado en ese sector de la ciudad, mantiene azoradas a las escuelas que aun no salen de vacaciones y ya están siendo vaciadas por los delincuentes, por lo que al igual que la escuela primaria General Lázaro Cárdenas, solicitan mayores rondines policiacos y se le de agilidad a la denuncia interpuesta hace unos días.