Demandan antorchistas al Gobierno Estatal terminar obras

Diputados antorchistas demandan al Gobierno del Estado la conclusión de aquellas obras gestionadas por esa organización y que no han sido terminadas, a pesar de que los recursos llegaron al Estado.



Janet García Cruz, legisladora local emanada por la organización de Antorcha Campesina señaló que en varias ocasiones fueron a pretender hacer el planteamiento y no los querían atender, sin embargo ante la insistencia, por fin la semana pasada fueron recibidos por el gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien de entrada les dijo de la situación económica que atraviesa el Estado.



"Con él acordamos en presentarle un listado de las obras prioritarias y que están inconclusas, tanto en la zona norte, centro y el sur, por lo que dentro de esta relación entrarán algunas de este municipio", mencionó.



La legisladora añadió que se trata de obras en materia de salud, caminos, agua potable, drenaje, escuelas, entre otros rubros, a las que ya les falta muy poco para que se concluyan, sin embargo esto no ha ocurrido y por eso el antorchismo insiste en su terminación, además de que los recursos destinados para estas llegaron al Estado.



Dijo que con estas obras se beneficiarán campesinos, obreros y demás gente de escasos recursos, pues la mayoría son del área rural.



Janet García, en representación del líder estatal de Antorcha, Samuel Aguirre, acudió al Cuarto Informe de Gobierno Municipal del alcalde Héctor Hernández Manuel, en el que detalló las obras, acciones y gestiones que realizó su comuna en este 2107.